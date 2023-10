Νόμπελ Οικονομίας – Κλόντια Γκόλντιν: Η «ντετέκτιβ» οικονομολόγος που εξιχνιάζει τις πηγές των ανισοτήτων

Ερεύνησε τη γυναικεία απασχόληση, αναδεικνύοντας τις πηγές των μισθολογικών ανισοτήτων και συνδυάζοντας την ιστορική προσέγγιση και την οικονομική θεωρία.

Η Αμερικανίδα Κλόντια Γκόλντιν (Claudia Goldin), η οποία είναι η τρίτη γυναίκα που βραβεύεται με το Νόμπελ Οικονομίας, αρέσκεται να αυτοχαρακτηρίζεται «ντετέκτιβ».

Πρώτη γυναίκα επικεφαλής του τμήματος Οικονομίας του Χάρβαρντ, η 77χρονη οικονομολόγος παρακολούθησε την μακρά εποποιία των Αμερικανίδων εργατριών προς την ισότητα, επισημαίνοντας τον ρόλο της Ιστορίας και της τεχνολογικής προόδου στην ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, αλλά επίσης και τον δύσκολο συμβιβασμό που οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να κάνουν ανάμεσα στην καριέρα και την οικογένεια από τις αρχές του 20ού αιώνα.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023