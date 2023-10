Νόμπελ Οικονομίας 2023: Στην Αμερικανίδα οικονομολόγο Κλόντια Γκόλντιν το βραβείο

Η Αμερικανίδα οικονομολόγος Κλόντια Γκόλντιν (Claudia Goldin) τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας 2023, ανακοίνωσε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών.

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023