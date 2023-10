Τουρκία: Σπηλιές, καταφύγια και αποθήκες του PKK στο στόχαστρο της αεροπορικής επιδρομής – «Εξουδετερώθηκαν» πολλοί ένοπλοι

Πολλοί ένοπλοι, μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), «εξουδετερώθηκαν» από τα τουρκικά πλήγματα στο βόρειο Ιράκ, δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, στον απόηχο της επίθεσης αυτοκτονίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών και κοντά στο κοινοβούλιο στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, από την αεροπορική επιδρομή στο βόρειο Ιράκ καταστράφηκαν 20 στόχοι, που περιλάμβαναν σπηλιές, καταφύγια και αποθήκες του ΡΚΚ.

Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν στις περιοχές του βόρειου Ιράκ Μετίνα, Χακούρκ, Καντίλ και Γκάρα το βράδυ της Κυριακής.

Είχε προηγηθεί το πρωί της Κυριακής η επίθεση έξω από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα.

Κατά την επίθεση, που κατεγράφη από κάμερες κλειστού κυκλώματος και την οποία η Άγκυρα χαρακτήρισε τρομοκρατική από την πρώτη στιγμή, σκοτώθηκαν οι δύο δράστες, ενώ τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι τρομοκράτες πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς, ενώ ο καμικάζι αυτοκτονίας και ακόμα ένας δράστης είναι επίσης νεκροί.

Ένας από τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης συνδεόταν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), ανακοίνωσε το βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών.

Στη βραδινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι δράστες της αποτυχημένης τρομοκρατικής επίθεσης, όπως χαρακτηρίζεται, χρησιμοποίησαν ένα όχημα το οποίο έκλεψαν από έναν πολίτη τον οποίο δολοφόνησαν.

Οι διασυνδέσεις ενός από τους δράστες με το PKK έχουν επιβεβαιωθεί, με το υπουργείο να προσθέτει ότι οι έρευνες για τον άλλο δράστη συνεχίζονται.

Το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) ανέλαβε το απόγευμα της Κυριακής την ευθύνη για την επίθεση στην καρδιά της Άγκυρας.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε το ΡΚΚ στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το PKK χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία και από πολλές χώρες της Δύσης.

«Οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους» σημείωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώπιον του κοινοβουλίου, μερικές ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του στο κοινοβούλιο, το οποίο ξεκίνησε τις συνεδριάσεις του για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, ο κ. Ερντογάν έστρεψε τα βέλη του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας ότι «η Τουρκία περιμένει πλέον τίποτα από την Ε.Ε. που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 40 χρόνια».

«Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην Ε.Ε., όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους» συμπλήρωσε, προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ανεχθεί νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας.

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών την Κυριακή.

«Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό και την κυβέρνηση της Τουρκίας και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», πρόσθεσε το ΥΠΕΞ.

Greece strongly condemns today's terrorist attack in Ankara.

We express our solidarity with the people and Government of Türkiye and wish a speedy recovery to the injured. pic.twitter.com/HGnj7qHbzr

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 1, 2023