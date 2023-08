«Είναι γελοίο»: Έξαλλοι οι Ουκρανοί με το ΝΑΤΟ, για την «ανταλλαγή εδαφών»

Με οργή αντέδρασε η Ουκρανία, δια στόματος του Μιχαήλο Ποντόλιακ, αλλά και του εκπρόσωπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε δηλώσεις του Στιάν Γιένσεν, διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στολτενμπεργκ,σύμφωνα με τις οποίες οποία η Ουκρανία θα μπορούσε να γίνει μέλος της συμμαχίας σε περίπτωση εδαφικών παραχωρήσεων προς τη Ρωσία.

«Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ εάν συμφωνήσει να παραχωρήσει τα εδάφη που αρνείται να αναγνωρίσει ως τμήμα της Ρωσίας» δήλωσε την Τρίτη ο Γιένσεν

«Νομίζω ότι η λύση θα μπορούσε να είναι να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη και να πάρει ως αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει η ίδια πότε και υπό ποιες συνθήκες θέλει να διαπραγματευτεί», σύμφωνα με την εφημερίδα Verdens Gang.

«Ανταλλαγή εδαφών με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο. Αυτό σημαίνει σκόπιμη επιλογή της ήττας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, καταστροφή του διεθνούς δικαίου και μετακύλιση του πολέμου σε άλλες γενιές» ανέφερε ο σύμβουλος του Ζελένσκι, με ανάρτησή το στο X.

Και συνεχίζει ο Ποντόλιακ:

«Προφανώς, αν ο Πούτιν δεν υποστεί μια συντριπτική ήττα, το πολιτικό καθεστώς στη Ρωσία δεν αλλάξει και οι εγκληματίες πολέμου δεν τιμωρηθούν, ο πόλεμος θα επιστρέψει σίγουρα, ανοίγοντας με την όρεξη της Ρωσίας για περισσότερα. Οι προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας τάξης και η εγκαθίδρυση μιας “κακής ειρήνης” μέσω, ας είμαστε ειλικρινείς, του θριάμβου του Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη στον κόσμο, αλλά θα φέρουν και ατίμωση και πόλεμο. Αυτό ισχύει για κάθε μορφή, νέας “διαίρεσης της Ευρώπης”: συμπεριλαμβανομένης και της ομπρέλας του ΝΑΤΟ. Τότε γιατί προτείνεται το σενάριο του παγώματος, που τόσο επιθυμεί η Ρωσία, αντί της επιτάχυνσης της προμήθειας όπλων; Οι δολοφόνοι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται με επιείκεια…

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 15, 2023