Ζημιές στο ρωσικό πλοίο «Olenegorsky Gornyak» στη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Μετά την καταγγελία της Ρωσίας ότι δύο ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφάνειας προσπάθησαν στη διάρκεια της νύχτας να πραγματοποιήσουν επίθεση στη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, η Ουκρανία υποστήριξε ότι κατάφερε να θέσει εκτός μάχης ρωσικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στη ναυτική βάση.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε σύντομη δήλωσή του πως η ουκρανική επίθεση απωθήθηκε στα ύδατα έξω από τη βάση και πως τα δύο ναυτικά drones καταστράφηκαν. Δεν έκανε καμιά αναφορά σε οποιεσδήποτε ζημιές.

Σύμφωνα με το Κίεβο, το ρωσικό σκάφος του στόλου της Μαύρης Θάλασσας «Olenegorsky Gornyak» υπέστη σοβαρή παραβίαση και επί του παρόντος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει αποστολές. Το ίδιο αναφέρουν δύο πηγές του πρακτορείου Reuters.

Το μήκους 112 μέτρων «Olenegorsky Gornyak» έχει χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στα κατεχόμενα ουκρανικά λιμάνια.

