Εκρήξεις σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής κοντά στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.

Αρχικά υπήρξαν αναφορές από Ρώσους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι σημειώνονται εκρήξεις και πυρά κοντά στο ρωσικό λιμάνι. Συγκεκριμένα, βίντεο που κυκλοφορούν σε social media και ειδησεογραφικούς ιστότοπους εικονίζουν πλοία να κινούνται σε μικρή απόσταση από την ακτή, καθώς ακούγονται πυρά από την κατεύθυνση της θάλασσας.

Την επίθεση επιβεβαίωσε αργότερα και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας ότι ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) επιτέθηκαν σε βάση του ρωσικού ναυτικού κοντά στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας Νοβοροσίσκ, σημαντικό κόμβο ρωσικών εξαγωγών, νωρίς την Παρασκευή. Τα USVs καταστράφηκαν από ρωσικά πολεμικά πλοία, πρόσθεσε το ρωσικό υπουργείο.

Οι αρχές του Νοβοροσίσκ επιβεβαίωσαν πως ακούστηκαν εκρήξεις και πυρά και συμπλήρωσαν πως οι δυνάμεις ασφαλείας είναι ενήμερες σχετικά.

Russian officials claimed that Ukraine attempted an attack on the Russian naval base in Novorossiysk with two naval drones. https://t.co/fLgxM7z6EEhttps://t.co/e3WRjHkX7p pic.twitter.com/a04RP8EbIj

— Rob Lee (@RALee85) August 4, 2023