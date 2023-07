Κριμαία: Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τις εκρήξεις στη γέφυρα – Ρωσία κατά Ουκρανίας, ΗΠΑ και Βρετανίας

Κατηγορίες κατά της Ουκρανίας για τις εκρήξεις στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας εκτόξευσε η Ρωσία, καταλογίζοντας παράλληλα σε ΗΠΑ και Βρετανία για ανάμιξη στην επίθεση.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε ότι «η επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας έγινε από το καθεστώς του Κιέβου. Αυτό το καθεστώς είναι τρομοκρατικό και έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας διεθνούς ομάδας οργανωμένου εγκλήματος».

«Οι αποφάσεις λαμβάνονται από Ουκρανούς αξιωματούχους και τον στρατό με την άμεση συμμετοχή αμερικανικών και βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών και πολιτικών. Οι ΗΠΑ και η Βρετανία είναι επικεφαλής μιας τρομοκρατικής κρατικής δομής» σημείωσε.

Από την πλευρά τους, ουκρανικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφεραν ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από τις εκρήξεις στη γέφυρα της Κριμαίας. Κατά τις ίδιες πηγές, χρησιμοποιήθηκαν drones για την επίθεση στη γέφυρα, η οποία είναι στρατηγικής σημασίας αρτηρία για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών στρατευμάτων που πολεμούν στην Ουκρανία.

#UPDATE The Ukrainian navy and SBU security service carried out an overnight attack on the Russian-built bridge linking annexed Crimea to Russia, a Ukrainian source tells @AFP.

The strike – which Russia says killed two people – was carried out using waterborne drones, according… pic.twitter.com/BRLJjqeSEP

— AFP News Agency (@AFP) July 17, 2023