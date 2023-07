Ρωσία: Καταγγέλει την Ουκρανία για απόπειρα δολοφονίας δυο δημοσιογράφων

Η ρωσική μυστική υπηρεσία FSB ανακοίνωσε ότι απέτρεψε απόπειρες δολοφονίας εναντίον δύο διακεκριμένων δημοσιογράφων, από κυκλώματα που έδρασαν για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την FSB, συνελήφθησαν επτά ύποπτοι που στόχευαν να δολοφονήσουν τη διευθύντρια του κρατικού τηλεοπτικού καναλιού RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν και την παρουσιάστρια Ξένια Σομπτσάκ.

Σύμφωνα με ρωσική μυστική υπηρεσία, «Ρώσοι «νεοναζί» που δρούσαν για λογαριασμό της μυστικής υπηρεσίας του Κιέβου SBU, ήθελαν να σκοτώσουν την Σιμονιάν, η οποία είναι υποστηρικτής του πολέμου της Μόσχας κατά της Ουκρανίας.

Η Σόμπτσακ, από την άλλη πλευρά όμως, έχει σταθεί επικριτικά για τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Το κίνητρο της υποτιθέμενης επίθεσης της παραμένει ασαφές.

Το RT μετέδωσε ένα βίντεο στο οποίο ένας νεαρός άνδρας με ένα μπλουζάκι με τις λέξεις “Waffen SS” ισχυρίζεται ότι δέχθηκε εντολή για τη δολοφονία των δυο δημοσιογράφων από Ουκρανούς. Ο 18χρονος, ο οποίος δίνει το όνομα και την ημερομηνία γέννησής του, περιγράφει την υποτιθέμενη εξέλιξη των γεγονότων.

The interrogation footage of a suspect involved in the alleged plot to assassinate Margarita Simonyan, the chief editor of “Rossiya Segodnya” and RT, on the orders of Ukrainian special services, has been released. According to the founder of the neo-Nazi group, he conducted… pic.twitter.com/yfv5Huorip

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) July 15, 2023