Πούτιν: Δώσαμε 1 δισ. δολ. στη Wagner σε ένα χρόνο

Το ρωσικό κράτος χρηματοδότησε τον τελευταίο χρόνο τη μισθοφορική οργάνωση Wagner με 86 δισεκατομμύρια ρουβλία (1 δισεκατομμύριο δολάρια), δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τα χρήματα δόθηκαν μεταξύ Μαΐου του 2022 και Μαΐου του 2023.

#BREAKING Putin says Russian state paid out just over $1 billion to Wagner group over last year pic.twitter.com/eEHGlUHDSe

— AFP News Agency (@AFP) June 27, 2023