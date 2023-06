Twitter: Επέστρεψαν στην πλατφόρμα για να διαφημιστούν δίπλα σε αναρτήσεις που προωθούν τη νεοναζιστική προπαγάνδα

Είναι γνωστό πως η διαφημιστική δραστηριότητα του Twitter κατέγραψε επιδείνωση μετά την εξαγορά της πλατφόρμας από τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ.

Για μήνες μετά την εξαγορά του Twitter, και τις τεράστιες περικοπές του Μασκ στις ομάδες εποπτείας περιεχομένου του ιστότοπου, επωνυμίες όπως η GM, η Audi και η General Mills απέρυσαν τις διαφημίσεις τους από το Twitter, επικαλούμενες ανησυχίες για την ασφάλεια, τους επαληθευμένους λογαριασμούς και τις ανεξέλεγκτες περικοπές προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, εκτοξεύτηκε η ρητορική μίσους στην πλατφόρμα και οι εταιρείες εγκατέλειψαν μαζικά τις διαφημιστικές τους καμπάνιες προκαλώντας «μαζική πτώση εσόδων» στο Twitter.

Αντιδρώντας ο Μασκ προσέλαβε πρόσφατα την ισχυρή κυρία της διαφήμισης της NBCUniversal, Λίντα Γιακαρίνο, για να βελτιώσει τη σχέση της εταιρείας με τα εμπορικά σήματα. Η τοποθέτηση της Γιακαρίνο αμακούφισε τους διαφημιστές, ανοίγοντας το δρόμο της επιστροφής στις επωνυμίες που είχαν αποχωρήσει νωρίτερα. Σύμφωνα μάλιστα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται τον Έλον Μασκ, η επιστροφή στις διαφημιστικές δραστηριότητες της πλατφόρμας είναι το ίδιο μαζική όσο ήταν η έξοδος. «Σχεδόν όλοι οι διαφημιστές είπαν ότι επέστρεψαν είτε θα επιστρέψουν», ανέφερε ο Μασκ στη WSJ.

Ωστόσο, η πλατφόρμα φαίνεται ότι δεν αποτελεί ακόμα ένα ασφαλές μέρος για τις μεγάλες μάρκες που θέλουν να διαφημιστούν, σύμφωνα με τη δικηγόρο και καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ Cyberlaw Clinic.

Ο λόγος; Το περασμένο Σαββατοκύριακο είδαμε δημοσιεύσεις που είχαν πληρωθεί από εταιρείες όπως η Disney, η Adobe και η Microsoft να διαφημίζονται δίπλα σε αναρτήσεις που προωθούν τη νεοναζιστική προπαγάνδα.

Major brands’ ads are appearing next to whites supremacist content https://t.co/OwQZFKqB2g

— Claire Goforth (@claire_goforth) June 16, 2023