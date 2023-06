Ουκρανία: Τι γνωρίζουμε έως τώρα για την ανατίναξη του φράγματος στη Χερσώνα

Αλληλοκατηγορίες εκτοξεύουν η ουκρανική και η ρωσική πλευρά, μετά την ανατίναξη του φράγματος στη Νόβα Καχόβκα, στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της νότιας Ουκρανίας, στην επαρχία της Χερσώνας.

Στη Νόβα Καχόβκα έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τους πολίτες να απομακρύνονται από τις κοινότητες πλησίον του φράγματος, υπό τον φόβο καταστροφικών πλημμυρών.

Σύμφωνα με δήλωση στο TASS του διορισμένου από τη Ρωσία δημάρχου της πόλης, η Νόβα Καχόβκα έχει πλέον πλημμυρίσει.

Ο υδροηλεκτρικός σταθμός Καχόβκα βρίσκεται στην πόλη Νόβα Καχόβκα στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της νότιας Ουκρανίας, στην επαρχία της Χερσώνας.

Χτίστηκε τη σοβιετική εποχή και είναι ένα από τα έξι φράγματα που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Δνείπερου.

Πρόκειται για ένα τεράστιο φράγμα που διαθέτει ποσότητα νερού ίση με τη λίμνη Great Salt στην πολιτεία της Γιούτα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Το μήκος του φτάνει τα 3,2 χιλιόμετρα, ενώ έχει ύψος 30 μέτρων.

A video shared by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy shows water gushing from a major dam and hydroelectric power station in a part of southern Ukraine that Moscow controls. Kyiv accused Russian forces of the sabotage, which Russia has denied. pic.twitter.com/gdnE8qPGvx

— The Associated Press (@AP) June 6, 2023