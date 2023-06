Γιατί είναι σημαντικό το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα

Ανησυχία έχει προκαλέσει την Τρίτη η είδηση ότι κατέρρευσε το φράγμα στη Νόβα Καχόβκα, στο ελεγχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της νότιας Ουκρανίας, στον ποταμό Δνείπερο.

Το φράγμα, με τριάντα μέτρα ύψος και 3,2 χιλιόμετρα μήκος, οικοδομήθηκε το 1956 στον Δνείπερο, στο πλαίσιο της κατασκευής υδροηλεκτρικού εργοστασίου στη Νόβα Καχόβκα.

Διαθέτει μια τεράστια δεξαμενή περίπου του ίδιου όγκου με τη Μεγάλη Αλυκή στη Γιούτα.

Στον ταμιευτήρα του βρίσκονται 18 κυβικά χιλιόμετρα νερού.

Η διάρρηξη του φράγματος θα μπορούσε να πλημμυρίσει την περιοχή, πλήττοντας ακόμη και την Χερσώνα, την οποία οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν στα τέλη του 2022. Αφότου η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα, ο επικεφαλής της περιοχής της Χερσώνας προέτρεψε τους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, προειδοποιώντας ότι «το νερό θα φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο σε 5 ώρες».

Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό και σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Αντόν Χερατσένκο, περίπου 16.000 άνθρωποι ενδέχεται να επηρεαστούν.

Additional footage from on top of the generator hall of the breached Kakhovka dam pic.twitter.com/QGNhvUG0Xy

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023