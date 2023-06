Ινδία: Τουλάχιστον 30 νεκροί από σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με εμπορική

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 179 τραυματίστηκαν όταν μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε, ύστερα από την σύγκρουσή της με ένα τρένο μεταφοράς εμπορευμάτων στην περιοχή Μπαλασόρ της Οντίσα. Αυτό μετέδωσαν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης.

Το Κορομαντέλ Εξπρές, που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κολκάτα στο Τσενάι εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση και τουλάχιστον τέσσερα βαγόνια του έπεσαν στην διπλανή γραμμή.

Passenger train collides with freight train in India, killing 50 people

Another 179 were injured, according to the Hindustian Times. The incident occurred in the state of Odisha near the Bahanaga Bazaar station. pic.twitter.com/sKN9GocJHt

