Ε.Ε.: Τον Ιούνιο του 2024 οι ευρωεκλογές

Μεταξύ της 6ης και της 9ης Ιουνίου 2024 θα διεξαχθούν οι επόμενες ευρωεκλογές για την ανάδειξη των 705 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε συνάντησή τους σήμερα Τετάρτη, οι πρεσβευτές των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. κατέληξαν στις συγκεκριμένες ημερομηνίες, όπως ανακοίνωσε η σουηδική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πολιτική αυτή συμφωνία θα πρέπει να υιοθετηθεί επίσημα την ερχόμενη Δευτέρα από Συμβούλιο Υπουργών.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) May 17, 2023