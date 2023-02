Ουκρανία: Η Wagner ισχυρίζεται ότι βρίσκεται 2 χλμ έξω από το Μπαχμούτ

«Στις 19:00 της 25ης Φεβρουαρίου, οι μονάδες επίθεσης της Wagner πήραν τον πλήρη έλεγχο του χωριού Γιαγκίντνε, βόρεια της Μπαχμούτ». Ο ιδρυτής και επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν ισχυρίστηκε σήμερα ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν το χωριό Γιάχιντνε, στα βόρεια προάστια της Μπαχμούτ της πόλης στην ανατολική Ουκρανία, που ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να θέσει υπό τον έλεγχό τους από το καλοκαίρι.

Η κατήληψη του Γιάχιντνε σφίγγει περαιτέρω το ρωσικό κλοιό γύρω από την Μπαχμούτ, με το χωριό να βρίσκεται λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από το κέντρο αυτής της πόλης-φρούριο, αμφισβητούμενης μεν στρατηγικής σημασίας αλλά που έχει γίνει σύμβολο της μάχης για τον έλεγχο της επαρχίας Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Μια φωτογραφία στο Telegram δείχνει ένοπλους και μασκοφόρους άνδρες με μια σημαία της μισθοφορικής οργάνωσης μπροστά από την πινακίδα εισόδου στο χωριό Γιάχιντνε.

Russian/Wagner Forces have launched a Major Assault along the Bakhmut Front today managing to Capture the Settlement of Yahidne which was the last remaining Defensive Position to the North of Bakhmut City. pic.twitter.com/WjqKoPCpYi

