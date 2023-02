Πριγκόζιν μαινόμενος: Αρνούνται πυρομαχικά στην ομάδα Wagner

Προφανώς οργισμένος και συναισθηματικά φορτισμένος, Γεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής της ρωσικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, κατηγόρησε σήμερα Ρώσους αξιωματούχους που δεν κατονόμασε , ότι σκοπίμως αρνούνται να δώσουν στους μαχητές του επαρκή πυρομαχικά στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αντιπαλότητας μεταξύ του ιδίου και τμημάτων της ρωσικής ελίτ.

Ο Πριγκόζιν, επιχειρηματίας που στο παρελθόν απέφευγε τις δημόσιες τοποθετήσεις, επεμβαίνει πλέον όλο και πιο συχνά στην πολιτική ζωή της Ρωσίας από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία πριν από έναν χρόνο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις αξιωματούχων, με την οργάνωση Wagner να αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην πολύμηνη μάχη της Ρωσίας για την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στην ουκρανική περιοχή Ντονέτσκ.

Σε επτάλεπτο ηχητικό μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από την υπηρεσία Τύπου του, ο Πριγκόζιν δήλωσε ότι του ζητήθηκε να «ζητήσει συγγνώμη και να υπακούσει» προκειμένου να εξασφαλίσει πυρομαχικά για τα στρατεύματά του.

Wagner PMC founder Prigozhin:

I can’t solve the ammunition problem, despite all my acquaintances, connections.

Everything sinks and gets stuck, no decisions are made. pic.twitter.com/aVxd8fcRuK

— Clash Report (@clashreport) February 20, 2023