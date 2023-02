Β. Ιρλανδία: Επίθεση με όπλο σε αστυνομικό, αναφορές για χτύπημα του Νέου IRA

Σαν να μην έφταναν οι ήδη υπάρχουσες πολιτικές εντάσεις στη Βόρεια Ιρλανδία, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού πυροβολήθηκε αρκετές φορές και μάλιστα από κοντινή απόσταση το βράδυ της Τετάρτης, καθώς προπονούσε μια ομάδα ποδοσφαίρου για νέους στα περίχωρα της πόλης Omagh της Βόρειας Ιρλανδίας.

Καμία ομάδα δεν ανέλαβε την ευθύνη, αλλά πολιτικοί από όλες τις πλευρές συμφώνησαν ότι πρέπει να ευθύνεται μία από τις μικρές ομάδες απόσχισης του IRA που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η τελευταία φορά που κάποια από τις παρατάξεις του IRA σκότωσε αστυνομικό της Βόρειας Ιρλανδίας ήταν το 2011, και πάλι στο Omagh.

Οι δύο ένοπλοι πυροβόλησαν επανειλημμένα τον αστυνομικό και συνέχισαν να τον πυροβολούν αφού βρισκόταν στο έδαφος. Δύο ακόμη αυτοκίνητα χτυπήθηκαν από σφαίρες στο πάρκινγκ του αθλητικού κέντρου, ενώ γονείς και παιδιά έτρεχαν για να προφυλαχθούν.

Το αυτοκίνητο με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της επίθεσης βρέθηκε αργότερα καμμένο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η αστυνομία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα, αλλά επικεντρώνει τις έρευνες στους κύκλους βίαιων διαφωνούντων Ρεπουμπλικάνων και κυρίως στην οργάνωση New IRA, δήλωσε στο BBC ο αστυνομικός διευθυντής Μαρκ ΜακΓιούαν.

Η οργάνωση New IRA είναι υπεύθυνη για την δολοφονία της δημοσιογράφου Λίρα ΜακΚί το 2019.

Τον Απρίλιο 2021, βόμβα τοποθετήθηκε κάτω από το αυτοκίνητο γυναίκας αστυνομικού μπροστά στο σπίτι της. Την ευθύνη για την επίθεση είχε αναλάβει ο New IRA, οργάνωση διαφωνούντων που αποσπάσθηκαν από τον Ιρλανδικό Ρεπουμπλικανικό Στρατό (IRA).

Ο Ρίσι Σούνακ εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την χθεσινή επίθεση: «Στην κοινωνία μας δεν υπάρχει θέση για εκείνους που επιδιώκουν να βλάψουν τους λειτουργούς που προστατεύουν τον πληθυσμό», έγραψε στο Twitter.

Η επικεφαλής του ρεπουμπλικανικού κόμματος Sinn Fein Μισέλ Ο’Νιλ καταδίκασε μία «σκανδαλώδη και επονείδιστη» επίθεση.

I am appalled by the disgraceful shooting of an off-duty police officer in Omagh tonight.

My thoughts are with the officer and his family. There is no place in our society for those who seek to harm public servants protecting communities.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 22, 2023