Κίνα: Συναγερμός για εμφάνιση «άγνωστου αντικειμένου» – Έτοιμο να το καταρρίψει το Πεκίνο

Ανησυχία έχει προκληθεί στην Κίνα, καθώς εντοπίστηκε ένα άγνωστο αντικείμενο να πετά πάνω από τα νερά κοντά στο λιμάνι της πόλης Κινγκντάο, ανέφερε η εφημερίδα The Paper, ενώ το Πεκίνο σκοπεύει να το καταρρίψει.

Ένας υπάλληλος του τομέα της θαλάσσιας ανάπτυξης της περιοχής Jimo του Κινγκντάο (Qingdao) είπε ότι «οι αρμόδιες αρχές» ετοιμάζονται να καταρρίψουν το αντικείμενο.

