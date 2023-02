ΗΠΑ: Πύραυλος που εκτοξεύτηκε από μαχητικό F-22, κατέρριψε το κινεζικό μπαλόνι

«Διέταξα την Τετάρτη το Πεντάγωνο να το καταρρίψει το συντομότερο δυνατόν (…) Θέλω να συγχαρώ τους πιλότους που το έκαναν» δήλωσε ο αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μετά την κατάρριψη του Κινέζικού μπαλονιού που πετούσε εδώ και μέρες στον αμερικανικό εναέριο χώρο και θεωρείτο κατασκοπευτικό.

Το υπουργείο Άμυνας χρειάστηκε να περιμένει μέχρι σήμερα ώστε να βρεθεί το μπαλόνι σε ασφαλές σημείο για να προχωρήσει στην επιχείρηση.

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f

— BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023