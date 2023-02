Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου.

Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και την κατάρρευση ενός τετραώροφου κτιρίου στο προάστιο Χαράστα, ανατολικά της πρωτεύουσας.

The collapse of a four-storey building in Harasta, Damascus countryside #Syria pic.twitter.com/mtEYMJDuVe

Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες που αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα ερείπια.

Happening now: The @SYRedCrescent is responding to another collapsed building in Harasta, #Damascus countryside.#earthquakesyria pic.twitter.com/5VYwxuCwBd

— Syrian Red Crescent (@SYRedCrescent) February 8, 2023