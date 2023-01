Βραζιλία: Υποστηρικτές του Μπολσονάρου «μπούκαραν» στο Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο

Εκατοντάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Μπολσονάρου «μπούκαραν» στο κτίριο του Κογκρέσου, στο προεδρικό Μέγαρο, σε κτίρια υπουργείων και στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκαλώντας αρκετές ζημιές. Το CNN Brasil μετέδωσε ότι οι διαδηλωτές κατέκλυσαν επίσης τον χώρο στάθμευσης του προεδρικού μεγάρου Πλανάλτο.

«Αυτή η παράλογη απόπειρα να επιβληθεί δια της βίας η βούλησή τους δεν θα περάσει» προειδοποίησε ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβο Ντίνο με ανάρτησή του στο Twitter. «Θα σταλούν ενισχύσεις», πρόσθεσε.

Το Κόμμα των Εργατών του προέδρου Λούλα ζήτησε από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα να δώσει εντολή στις δυνάμεις ασφαλείας να περιορίσουν τους διαδηλωτές.

Η κίνηση αυτή από τους υποστηρικτές του Μπολσονάρου έρχεται μια εβδομάδα μετά την ορκωμοσία του αριστερού Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

🚨BREAKING NEWS

Radical far-right groups supporting former President Jair Bolsonaro raid Brazil's Congress in Brasília. The images coming from the capital show scenes that look like the 2021 U.S. Capitol riot. pic.twitter.com/FeEJRnYlO3

— The Brazilian Report (@BrazilianReport) January 8, 2023