Πίσω στο Κάιρο μια σαρκοφάγος που είχε πουληθεί παράνομα στο εξωτερικό

Στο Κάιρο επέστρεψε σήμερα μια από τις μεγαλύτερες φαραωνικές, ξύλινες σαρκοφάγους που έχουν βρεθεί ποτέ, η οποία εξήχθη παρανόμως από την Αίγυπτο και μέχρι πρόσφατα ανήκε στη συλλογή ενός αμερικανικού μουσείου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών Σάμεχ Σούκρι.

«Υπάρχουν δύο είδη σαρκοφάγων: εκείνες των βασιλικών οίκων και εκείνες των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, αυτή ανήκε σε έναν αξιωματούχο», είπε ο Μοστάφα Ουαζίρι, ο διευθυντής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων.

Η εν λόγω ανακοίνωση έγινε στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι Σούκρι και Ουαζίρι στο υπουργείο Εξωτερικών, η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Egypt announced the recovery of an ancient Egyptian sarcophagus lid from the United States. The lid is painted green and believed to belong to a prestigious state official in ancient Egypt's late period and weighs nearly 1100 pounds. pic.twitter.com/qp34RjOWB9

