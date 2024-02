Η «πρώτη» εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο

Με συγκρατημένο ενδιαφέρον αλλά και αντιδράσεις υποδέχθηκε η κοινή γνώμη την ανακοίνωση του δισεκατομμυριούχου Έλον Μάσκ ότι έγινε από την εταιρεία Neuralink, η πρώτη επιτυχής εμφύτευση μικροτσίπ σε ανθρώπινο εγκέφαλο και το άτομο στο οποίο διοχετεύθηκε αναρρώνει καλά.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω της πλατφόρμας Χ με τον Μάσκ να γράφει «Ο πρώτος άνθρωπος έλαβε εμφύτευμα από @Neuralink και αναρρώνει καλά». Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, το μικροτσίπ με την ονομασία Telepathy (τηλεπάθεια) δίνει στο άτομο που το φέρει τη δυνατότητα να έχει τον έλεγχο του smartphone ή του υπολογιστή του μόνο με τη σκέψη. Για αρχή το μικροτσίπ θα μπορεί να εμφυτευθεί μόνο σε άτομα που δεν μπορούν να κινήσουν τα άκρα τους. Ο πρώτος άνθρωπος που επελέγη για την εμφύτευση, σύμφωνα με το Bloomberg, είναι κάτω των 40 ετών και τετραπληγικός.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024