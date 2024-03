«Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά στο όριο»: Η πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ η τελευταία 10ετία

Η πιο θερμή που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν η δεκαετία 2014-2023, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του ΟΗΕ, που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου.

Στην τελευταία ετήσια έκθεση για την «Κατάσταση του Παγκόσμιου Κλίματος», οι ερευνητές του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) περιέγραψαν πώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα το 2023 προκάλεσαν όλεθρο σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και οικονομικές απώλειες δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Ποτέ δεν ήμασταν τόσο κοντά -αν και σε προσωρινή βάση αυτή τη στιγμή- στο όριο των 1,5 βαθμών Κελσίου της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή», δήλωσε η γ.γ. του WMO, Σελέστ Σάουλιο. «Η κοινότητα του WMO κρούει τον κόκκινο συναγερμό στον κόσμο» τόνισε, σύμφωνα με το CNBC.

#BREAKING UN says 2014-2023 was hottest decade on record globally pic.twitter.com/1jRPBcRbEP

