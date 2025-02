Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρέχει (;) η ΕΕ – 200 δισ. ευρώ για επενδύσεις ανακοίνωσε η φον ντερ Λάιεν

«Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον κόσμο για την ανάπτυξη αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η ίδια, αναφερόμενη στη συμμαχία που είναι γνωστή ως “EU AI Champions Initiative”, η οποία συγκεντρώνει περισσότερες από 60 εταιρείες.

«Θέλουμε η Ευρώπη να είναι μία από τις κορυφαίες ηπείρους στην ΤΝ», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι το μπλοκ σκοπεύει να επικεντρωθεί σε gigafactories αφιερώνοντας επενδύσεις ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αυτά.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ θα δεσμεύσει 50 δισ. ευρώ επιπλέον των 150 δισ. ευρώ που έχουν υποσχεθεί οι μεγάλοι όμιλοι που συμμετέχουν σε αυτή τη «συμμαχία». «Πολύ συχνά ακούω ότι η Ευρώπη βρίσκεται πίσω στην κούρσα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται ήδη μπροστά. Διαφωνώ. Διότι ο αγώνας για την τεχνητή νοημοσύνη απέχει πολύ από το να τελειώσει», πρόσθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

