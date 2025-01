ΕΚΤ: Έρχονται τα νέα χαρτονομίσματα – Η Μαρία Κάλλας στα μοτίβα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επέλεξε μοτίβα για την απεικόνιση των δύο πιθανών θεμάτων για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια ευρώ. Το θέμα «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» εστιάζει σε κοινούς πολιτιστικούς χώρους και σε διαπρεπείς Ευρωπαίους. Επίκεντρο του θέματος «Ποταμοί και πτηνά» είναι η ανθεκτικότητα και η πολυμορφία του φυσικού κόσμου καθώς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, το 2025 η ΕΚΤ θα συστήσει την κριτική επιτροπή και θα ξεκινήσει διαγωνισμό σχεδιασμού, ο οποίος θα είναι ανοικτός σε σχεδιαστές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η απόφαση στηρίχθηκε στις προτάσεις που παρείχαν δύο διεπιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες από όλη τη ζώνη του ευρώ και συνάδει με τις προτιμήσεις σχετικά με τα θέματα που εξέφρασαν περισσότεροι από 365.000 Ευρωπαίοι σε δημόσιες έρευνες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2023 και σε ομάδες εστίασης που διεξήχθησαν μεταξύ Δεκεμβρίου 2021 και Μαρτίου 2022.

What motifs might appear on your future euro banknotes? We now have a shortlist for our two themes of “European culture” and “Rivers and birds”, celebrating Europe’s cultural heritage and natural environment.

