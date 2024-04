Να…καθαρίσουμε με τις δίαιτες – Οι αρνητές, και ο ρόλος της βιομηχανίας τροφίμων

Η Τζέι Ρότσον πάλευε να χάσει βάρος για χρόνια. Ένιωσε όμως σαν να της έφυγε ένα βάρος όταν ανακάλυψε στο YouTube influencers που υποστηρίζουν την «υγεία για κάθε μέγεθος» τις προτροπές να σταματήσει να κάνει δίαιτα και να αρχίσει να ακούει την «ψυχική της πείνα».

Άρχισε να απολαμβάνει τα αγαπημένα της -παχυντικά- φαγητά και σνακς. «Με έκαναν να αισθάνομαι ότι ήμουν ασφαλής τρώγοντας ό,τι διάολο ήθελα”» δήλωσε η 51χρονη μοντέρ βίντεο.

Ό,τι παρακολουθούσε η Ρότσον προέρχονταν από ομάδες της «αντι-δίαιτας », ένα τεράστιο κίνημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε ως μια προσπάθεια καταπολέμησης του στίγματος του βάρους και της «ανθυγιεινής εμμονής με τη λεπτότητα».

Μέσα σε δύο μήνες, πήρε ξανά 50 κιλά. Καθώς το βάρος της πλησίαζε τα 300 κιλά, άρχισε να ανησυχεί για την υγεία της.

Οι υποστηρικτές της αντι-δίαιτας μάχονται κατά της προκατάληψης του βάρους και της κουλτούρας της δίαιτας, εδώ και δεκαετίες. Το κίνημα που είναι πλέον γνωστό ως Health at Every Size, ή HAES, ξεκίνησε τη δεκαετία του 1960 ως μια προσπάθεια, παράλληλα με άλλα κινήματα για τα πολιτικά δικαιώματα, και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με την η Άνι Γιάνζεν, επικεφαλής επιχειρήσεων και έργων της Association for Size Diversity and Health, η οποία κατέχει το εμπορικό σήμα HAES.

Πώς η βιομηχανία τροφίμων υποστηρίζει τους διαιτολόγους κατά της δίαιτας

Οι εταιρείες τροφίμων σε παγκόσμιο επίπεδο επιδιώκουν να επωφεληθούν από την τάση αυτή, έχοντας έχει ξεκινήσει μια πολύπλευρη εκστρατεία που εκμεταλλεύεται τα διδάγματα του κινήματος κατά της δίαιτας, σύμφωνα με έρευνα της Washington Post και του The Examination, ενός μη κερδοσκοπικού ειδησεογραφικού χώρου που καλύπτει θέματα της παγκόσμιας δημόσιας υγείας.

Παρουσιάζοντας έρευνες που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν τις βλάβες της «διατροφικής διαπόμπευσης», οι εταιρείες επιστρατεύουν λομπίστες για να αντιταχθούν στις ομοσπονδιακές πολιτικές των ΗΠΑ για να προστεθούν πληροφορίες για την υγεία, στις ετικέτες τροφίμων.

Οι διαδικτυακοί διαιτολόγοι – πολλοί από αυτούς υποστηρίζονται από τους κατασκευαστές τροφίμων – στέλνουν συνεχώς μηνύματα κατά της δίαιτας. Τα hashtags #FoodFreedom και #DitchTheDiet, έχουν πολλαπλασιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ταχεία εξάπλωση των αντιδιαιτητικών μηνυμάτων – και η συμμαχία μεταξύ ορισμένων διαδικτυακών διαιτολόγων και της βιομηχανίας τροφίμων – έχει θορυβήσει ορισμένους στην κοινότητα της δημόσιας υγείας.

Πολυάριθμες εταιρείες τροφίμων χρηματοδοτούν διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από διατροφολόγους-αρνητές της δίαιτας

Μια ανάλυση 1.500 βίντεο TikTok που χρησιμοποίησαν τα hashtags #AntiDiet ή #HealthAtEverySize από την The Post και την The Examination, διαπίστωσε ότι το παγωτό ήταν το κορυφαίο τρόφιμο που αναφερόταν ως το «άδικα δαιμονοποιημένο επιδόρπιο» από την κοινωνία.

Σε άλλα βίντεο υποστηριζόταν ότι κανένα τρόφιμο δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ως «σκουπίδι» ή «ανθυγιεινό», επειδή «όλα τα τρόφιμα έχουν αξία».

Υπερδιπλασιασμός της παχυσαρκίας

Από τη δεκαετία του 1980, το ποσοστό παχυσαρκίας στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιαστεί, σύμφωνα με τα στοιχεία. Σχεδόν μισό εκατομμύριο Αμερικανοί πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα του υπερβολικού σωματικού βάρους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας μελέτης του Lancet του 2022.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ (D-Conn.), ο οποίος πρόσφατα συνυπέγραψε νομοθεσία που θα συμβάλει στην καθιέρωση πιο ευδιάκριτης επισήμανσης των συστατικών των τροφίμων στο μπροστινό μέρος των συσκευασιών, δήλωσε ότι η υιοθέτηση από τις εταιρείες τροφίμων μηνυμάτων κατά της δίαιτας είναι ιδιαίτερα επιβλαβής.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά καταδικαστέο για τη βιομηχανία τροφίμων να εκμεταλλεύεται τα τρωτά σημεία των ανθρώπων που πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία ή ασθένειες που προκαλούνται από υπερβολική ζάχαρη, λίπος και ίσως άλλα συστατικά που τους βλάπτουν», δήλωσε.

«Τους αρέσει να βάζουν το «υγιεινό» με μεγάλα, κόκκινα γράμματα. Αλλά όταν πρόκειται για λεπτομέρειες – πόσο λίπος, πόση ζάχαρη – αντιστέκονται σα να πρόκειται για η πανούκλα».

«Δεν θέλω οι γονείς μου να με θάψουν»

Πριν από λίγους μήνες, η Ρότσον ξεκίνησε το δικό της κανάλι στο YouTube, το οποίο έχει περίπου 125 συνδρομητές, στο οποίο συζητά την εμπειρία της και τις συνεχείς προσπάθειές της να βρει μια βιώσιμη προσέγγιση στη διατροφή.

«Δεν θέλω οι γονείς μου να με θάψουν», είπε.

Ο Jacob Mey, διαιτολόγος και ερευνητής διατροφής στο Pennington Biomedical Research Center στη Λουιζιάνα, είπε ότι η ιστορία της Rochon δεν είναι μοναδική. Μερικοί από τους πελάτες του έχουν πάρει έως και 60 κιλά σε έξι μήνες ενώ συνεργαζόταν με διαιτολόγους κατά της δίαιτας.

