Τουρκία: Στο 58,9% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο

Στο 58,9% ανήλθε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός σε ετήσια βάση στην Τουρκία, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η αύξηση των τιμών καταναλωτή, η οποία τροφοδοτείται από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας, έφθασε το 9,1% σε μηνιαία βάση.

Ο πληθωρισμός είχε επιταχυνθεί και πάλι τον Ιούλιο φθάνοντας το 47,8% σε ετήσια βάση, έπειτα από οκτώ μήνες υποχώρησης.

Ο πληθωρισμός είχε μειωθεί στο 38,2% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο, το χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και 1,5 χρόνο, αφού είχε κορυφωθεί στο 85,5% τον Οκτώβριο του 2022.

