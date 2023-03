Έλον Μασκ: «Ανοιχτός στην ιδέα» εξαγοράς της Silicon Valley Bank

«Ανοιχτός στην ιδέα» της εξαγοράς της Silicon Valley Bank μετά την κατάρρευσή της, δήλωσε πως είναι ο Έλον Μασκ.

Το σχόλιο του δισεκατομμυριούχου έγινε όταν ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Razer (εταιρεία που εμπορεύεται υπολογιστές gaming) Μιν-Λιανγκ Ταν έγραψε σε ανάρτησή του ότι πιστεύει πως το Twitter πρέπει να αγοράσει την SVB και να γίνει ψηφιακή τράπεζα. Ο Μασκ του απάντησε: «Είμαι ανοιχτός στην ιδέα».

I think Twitter should buy SVB and become a digital bank.

— Min-Liang Tan (@minliangtan) March 11, 2023