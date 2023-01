Παγκόσμια Τράπεζα: Απότομη πτωτική αναθεώρηση των προβλέψεων για την ανάπτυξη

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε απότομα την Τρίτη την πρόβλεψή της για την παγκόσμια ανάπτυξη για το 2023, την οποία αναμένει τώρα σε 1,7% έναντι 3% τον περασμένο Ιούνιο, λόγω του επίμονου πληθωρισμού, των αυξανόμενων επιτοκίων και των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία.

Στην έκθεσής της για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, αναθεώρησε τις προβλέψεις της για όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες και σχεδόν το 70% των αναδυόμενων ή αναπτυσσόμενων χωρών, προβλέποντας ιδιαίτερα ασθενή ανάπτυξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μηδενική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Στη συνέχεια, αναμένει μόνο μέτρια παγκόσμια ανάκαμψη το 2024 (+2,7%). «Αυτή είναι η πιο αδύναμη ανάπτυξη τις τελευταίες τρεις δεκαετίες», με εξαίρεση την κρίση του 2008 και τις συνέπειες της πανδημίας το 2020, είπε στο AFP Ayhan Kose, διευθυντής της ερευνητικής ομάδας της Παγκόσμιας Τράπεζας, «είναι μια σύνθετη εξέλιξη για την παγκόσμια οικονομία και αυτή η επιβράδυνση είναι γενική».

Η τάση θα μπορούσε να γίνει ακόμη χειρότερη, με πραγματικό κίνδυνο ύφεσης, σε περίπτωση νέου σοκ στην οικονομία, είτε λόγω επανάληψης του πληθωρισμού, είτε από νέο κύμα Covid είτε από γεωπολιτικές εντάσεις. Σε περίπτωση αύξησης των επιτοκίων κατά μία ποσοστιαία μονάδα από τις κεντρικές τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο, «η παγκόσμια ανάπτυξη θα ήταν 0,6% χαμηλότερη, πράγμα που σημαίνει μείωση κατά 0,3% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ», και επομένως «μια παγκόσμια τεχνική ύφεση». Σε ένα τέτοιο σενάριο, η δεκαετία του 2020 θα είναι η πρώτη δεκαετία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα βρεθεί αντιμέτωπη με δύο υφέσεις, ανέφερε η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεσή της.

A sharp, long-lasting slowdown is expected to hit developing countries this year. The global economy is projected to grow by just 1.7% in 2023. #WBGEP2023

