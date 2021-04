Brexit: Υπερψηφίστηκε η συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της εμπορικής συμφωνίας μετά το Brexit μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Καλωσορίζω θερμά την υπερψήφιση από το @Europarl_EN της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Η TCA σηματοδοτεί τα θεμέλια μιας ισχυρής και στενής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η πιστή εφαρμογή είναι απαραίτητη», έγραψε στο Τwitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Χαιρετίζω εγκάρδια τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-ΗΒ. Σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις σχέσεις ΕΕ-ΗΒ και ανοίγει μια νέα εποχή», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται εποικοδομητικά με το Ηνωμένο Βασίλειο ως έναν σημαντικό φίλο και εταίρο».

Ο ευρωβουλευτής Γκι Φέρχοφστατ έγραψε:

«Το @Europarl_EN (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλο) εγκρίνει την εμπορική συμφωνία και τη συμφωνία συνεργασία ΕΕ-ΗΒ! Η πρώτη εμπορική συμφωνία στην Ιστορία που εγείρει εμπόδια και αφαιρεί ελευθερίες; Μια αποτυχία και για τις δύο πλευρές, αλλά καλύτερο από το τίποτα», ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός του Βελγίου σε ανάρτησή του στο Twitter.

Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της εμπορικής συμφωνίας και συμφωνίας συνεργασίας, με 660 ψήφους υπέρ και 5 κατά, ενώ 32 απήχαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ευρωκοινοβούλιο.

Η ψηφοφορία έλαβε χώρα χθες αλλά λόγω των εργασιακών περιορισμών εξαιτίας του κορωνοϊού το αποτέλεσμα δεν έγινε άμεσα γνωστό.

Η συναίνεση του Κοινοβουλίου ολοκληρώνει τέσσερα χρόνια δύσκολων και συχνά αποτυχημένων διαπραγματεύσεων και δυσπιστίας καθώς η Βρετανία τερμάτισε 47 χρόνια συμμετοχής της στην ΕΕ.