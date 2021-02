Enterprise Greece: Νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις ηλεκτρονικές εξαγωγές σε συνεργασία με την eBay

Ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει ως στόχο να ανοίξει τις διεθνείς αγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. ξεκινάει η Enterprise Greece, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην ενίσχυση των εξαγωγών.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, « η Enterprise Greece αξιοποιώντας τη στρατηγική της συνεργασία με την eBay, ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου με 183 εκατομμύρια ενεργούς αγοραστές σε όλο τον κόσμο και παρουσία σε 190 χώρες, προσφέρει ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνοδευόμενο από εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, για την επιτυχημένη ψηφιακή παρουσία της επιχείρησης σας στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και στη διεθνή καταναλωτική αγορά».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων και επιθυμεί να αποκτήσει ή να διευρύνει την πρόσβαση της στις διεθνείς αγορές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, ανεξαρτήτως εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικτυακή εκδήλωση, "e-exports academy by Enterprise Greece in collaboration with eBay" που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00, προκειμένου να ενημερωθούν για τους στόχους, τη δομή και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος.