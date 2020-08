Σοφόν... το ασαφές: Επιστροφή στην επιλεκτικότητα και στο Χ.Α.

Από την έντυπη έκδοση

*Την Παρασκευή με το πτωτικό κλείσιμο, για το οποίο η συνεδρίαση της Πέμπτης προειδοποίησε πως θα έρθει, έκλεισε μια εβδομάδα συσσώρευσης. Η στατιστική εικόνα γεννά επιφυλάξεις ακόμα και από το μικρό ποσοστό της εβδομαδιαίας ανόδου 0,28%, καθώς στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ο πανευρωπαϊκός StoxxEurope 600 κέρδισε 1,24%, έχοντας μικρότερη άνοδο από τους DAX, CAC, MIB και IBEX. Ακόμα και αν η κάθοδος της Παρασκευής ήταν μικρότερη από τη δική τους, μια εβδομάδα που ο S&P500, ενδοσυνεδριακά, πλησίασε πολύ κοντά (5,8 μονάδες την Πέμπτη) στο ρεκόρ υψηλών του βίου του. Αντίστοιχα ο Γ.Δ., με κλείσιμο στις 634,37 μονάδες, απέχει από το ανώτερο βίου του 5.850 μονάδες! Αυτή τη μοναδικότητα θα την πληρωθεί το επενδυτικό κοινό της Αθήνας, μέσα στα επόμενα 20 χρόνια.

*Για αυτό είναι καλό να μπολιαστούν οι νέοι με την ιδέα της επένδυσης μέρους των διαθεσίμων τους, ως εργαλείο ευημερίας για όσους δεν είναι υπηρέτες και θύματα της απληστίας. Όσο για την τάση των χρηματιστηρίων διεθνώς, τα πράγματα είναι μάλλον απλά. Με τις αποδόσεις των ομολόγων πρακτικά πιο κάτω και από τον πληθωρισμό, τον χρυσό στα ύψη και τα νομίσματα σε αναταραχή, θα υπάρχει άνοδος των μετοχών των γιγάντων, από τους κλάδους που δεν «γονάτισαν» στα χρόνια της πανδημίας. Η ανοδική δυναμική ανθίζει μέσα σε ένα κλίμα όπου ακόμη και οι κακές ειδήσεις θεωρούνται «καλές ειδήσεις», στην περίπτωση που αυξάνουν τις πιθανότητες για παροχή από κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες περισσότερων κινήτρων για την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Για τον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο, όσα συμβαίνουν παγκοσμίως λειτουργούν διαβρωτικά.

*Όλο και περισσότεροι εκτιμούν πως η οικονομία περνά σε φάση με υψηλά κρατικά χρέη και αυξημένη φορολογία. Βέβαια στην εξίσωση που καθορίζει τη διάθεση για ρίσκο αλλά και τις εκτιμήσεις των τμημάτων ανάλυσης των μεγάλων επενδυτικών ιδρυμάτων, έχει ήδη προστεθεί μια μεταβλητή με «παράξενο» Πεδίο Τιμών, καθώς αφορά την προεκλογική περίοδο των ΗΠΑ. Οι αγορές χρειάζεται να προβλέψουν πολλά, εκτός από το ποιο θα είναι το πιθανό αποτέλεσμα της αναμέτρησης μετά την ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Για παράδειγμα εκκρεμεί μια απάντηση από τα αρμόδια νομοθετικά όργανα σχετικά με την παράταση της ενίσχυσης στο επίδομα ανεργίας για όσους επλήγησαν από τα λουκέτα της καραντίνας. Έπειτα από διαβουλεύσεις σκληρές που δεν απέδωσαν, πολλοί θεωρούν πως οι Δημοκρατικοί θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αυξηθεί η δυσαρέσκεια των πολιτών.

*Από την άλλη, είναι εμφανές πως δεν θέλουν οι αγοραίοι εδώ και στο εξωτερικό να βρεθούν τον Σεπτέμβριο εκτεθειμένοι σε μετοχές εταιρειών που το δεύτερο κύμα θα αποκαλύψει την αδυναμία να αντέξουν σε νέο κύκλο περιορισμών. Αν φανεί τότε πως επικρατέστερο σενάριο είναι η δεύτερη επίθεση του Covid-19 στους πληθυσμούς και η επιστροφή στη ζωή με κοινωνική αποστασιοποίηση, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες. Το χρέος θα γίνει κεντρικός διαμορφωτής των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Οι Τράπεζες παγκοσμίως θα μειωθούν και κάτι ανάλογο θα γίνει στους κλάδους με τα περισσότερα προβλήματα. Μπορεί να σημαίνει πολλά ή τίποτε το γεγονός πως η εταιρεία επενδύσεων του Γουόρεν Μπάφετ ελάττωσε τις θέσεις που κατείχε στις JPMorgan, Wells Fargo, Bank of New York Mellon Corp και άλλες, αυξάνοντάς τις αποκλειστικά στην Bank of America. Επιστροφή στην επιλεκτικότητα εντοπίζουμε και στο Χ.Α., αποκαλυπτική στατιστικά.

Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου

*Πλησιάζει η ώρα της εντολής «Μάσκες παντού». Στην πανδημία κομμένες οι… αηδίες. Δεν εκπλήσσει το γεγονός πως δυναμώνει ήδη η αντίδραση σε κάτι που θα κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουν λιγότερο μεταξύ τους. Καθώς η μάσκα κρύβει μεγάλο μέρος του προσώπου. Το σοκολατόπαιδο που δεν ανέχεται τη μάσκα λόγω πανδημίας, αγνοεί πόσο απελευθερωτική είναι η μασκοφορία. Σίγουρα έχει ξεχάσει τη μάσκα που φορά διαρκώς. Τη σχημάτισαν τα πρέπει του οικογενειακού περιβάλλοντος, που του διαμόρφωσε την αντίληψη για τον κόσμο και τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Αν μάλιστα νομίζει πως είναι ο επαναστάτης που περιφρονεί τα δεσμά των κοινωνικών συμβάσεων, ας κοιτάξει μήπως φορά τη μάσκα της «φυλής» που επέλεξε να ακολουθεί. Γιατί αυτή κρύβει περισσότερο την προσωπικότητά του. Παρατηρούμε την ομοιομορφία των νέων με γένια και τατουάζ, για να μοιάζουν στον «σκληρό» που αρέσει στα επίσης ομογενοποιημένα θηλυκά. Λίγοι, μόνο λίγοι θα καταφέρουν να εμφανίσουν, αφού το ανακαλύψουν, πραγματικό πρόσωπο και την αντίστοιχη προσωπικότητα.

Σοφοκλής β’

Κατά Κόσμον Κώστας Ιωαννίδης