Market Beat: Το μείγμα των επενδυτικών κινήτρων έχει γεωπολιτικές ανησυχίες και ευρω-ανακούφιση

Με τις ασιατικές μετοχές να ξεκινούν τη μέρα στην παγκόσμια κεφαλαιαγορά ανοδικά και τους θεσμικούς να ζυγίζουν τις πιθανές θετικές επιπτώσεις από τις εξελίξεις στην Ευρώπη τα σύννεφα στο επενδυτικό στερέωμα έχουν γεωπολιτικό χαρακτήρα.

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Είναι η σχέση Κίνας και Η.Π.Α., η οποία είναι πιθανό να επιδεινωθεί κατόπιν δήλωσης που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ότι το Χονγκ Κονγκ δεν δικαιολογούσε πλέον ειδική μεταχείριση βάσει των νόμων των ΗΠΑ.

Η ελληνική κεφαλαιαγορά όμως περνά σε μια διαφορετική εποχή αν και όποτε οι θεσμικοί καταλήξουν πως η ΕΕ μπορεί να εκδώσει κοινό ομόλογο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ταυτόχρονα η στατιστική εικόνα της αγοράς δικαιολογεί μια αντίδραση από τον πυθμένα που την οδήγησε ο πανικός από την πανδημία χωρίς την γνώση της επιτυχούς αντιμετώπισής της στη χώρα.

Επιφυλάξεις ως την Παρασκευή συνιστούσε το γεγονός της αναδιάρθρωσης των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Εκτίναξη του ημερήσιου τζίρου ανέμεναν επίσης εκείνη τη μέρα οι περισσότεροι εγχώριοι παράγοντες και αντί αυτού οι τράπεζες από τις 272 μονάδες την περασμένη Παρασκευή έκλεισαν στις 359, στη χθεσινή σύνοδο, με τζίρο πάνω από τα 124 εκατ. ευρώ με μέσο τζίρο στις 15 προηγούμενες συνεδρίες περίπου 47 εκατ. Ευρώ. Αρκετοί απόδωσαν την χθεσινή εκτίναξηστις αποφάσεις που ελήφθησαν στις Βρυξέλλες. Αλλά οι προσεγγίζοντες την αγορά με τη βοήθεια της στατιστικής θεωρούν πως είμαστε σε περίοδο επανεκτίμησης, από τους ξένους θεσμικούς, σχετικά με μια βελτίωση του χειρότερου σεναρίου για την οικονομία της χώρας.

Από το σχόλιο της WSJ μπορεί να καταλάβει ο καθένας ποια εντύπωση σχημάτισαν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές και ειδικά αυτοί που διαχειρίζονται κεφάλαια από τις ΗΠΑ. Σε γενικές γραμμές έχουμε τα ακόλουθα: Οι επενδυτές ομολόγων επευφήμησαν επιφυλακτικά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για έκδοση κεντρικά υποστηριγμένα ομόλογα για πρώτη φορά, μια κίνηση που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις χρηματοπιστωτικές διαφορές και τους διαχωρισμούς που μαστίζουν καιρό την ευρωζώνη. Το νέο πρόγραμμα - το οποίο δεν είναι σίγουρο ότι θα εξασφαλίσει την έγκριση και των 27 μελών της ΕΕ - θα μπορούσε να φέρει την καθιέρωση ενός κοινού ευρωπαϊκού ομολόγου, που θα υποστηρίζεται από όλα τα κράτη. Η όρεξη των επενδυτών για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκε μετά την ανακοίνωση.

Τα ομόλογα από τις χώρες της νότιας Ευρώπης που είναι φορτωμένες χρέη, οι οποίες επίσης συγκαταλέγονται μεταξύ των περισσότερο πληγέντων από την πανδημία, ήταν κερδισμένα: Η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Ιταλίας μειώθηκε στο 1,522%, το χαμηλότερο από τις αρχές Απριλίου. Οι αποδόσεις του ισπανικού και του ελληνικού χρέους μειώθηκαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο. Τα κοινά ομόλογα θα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ΕΕ, προσφέροντας στους επενδυτές την ευκαιρία να επενδύσουν σε πανευρωπαϊκό χρέος σε ευρεία κλίμακα για πρώτη φορά.

Τελικά εδώ, για τρίτη μέρα στη σειρά είχαμε εγγραφή κατώτερου μέρας στις 10:42. Ήταν 632,23 μονάδες και φυσικά ήταν πολύ ψηλότερα από το χαμηλό της Τρίτης, αφού στο πρόγραμμα οι τοποθετήσεις σε τραπεζικές μετοχές ήταν αμετάκλητες και παράλληλα, μεγάλη ήταν η ζήτηση για ΟΠΑΠ ΕΛΛΑΚΤΩΡ και TITC. Τα κέρδη των επτά μετοχών που αναφέραμε, διακυμάνθηκαν από +8,51% ως +17,55% με αποτέλεσμα η αγορά να αποκτήσει ανοδική πορεία σταθερής κλίσης με πέντε σκαλοπάτια, από τις 10:42 ως τις 14:25. Τότε, ο ΓΔ σταμάτησε στις 658,36 μονάδες και μια σύγκριση της πορείας του με αυτή στους βασικούς δείκτες στην ευρωζώνη βοηθά στη διαπίστωση της ταύτισής της με τους υπόλοιπους. Μόνο που τα κέρδη τους ήταν στο μισό των κερδών του μέσου όρου στην Αθήνα. Μετά τις 15:30 ξεκίνησε πάλι η αναζήτηση του ανώτερου μέρας.

Η πορεία της ανόδου είχε πάλι σταθερή κλίση, αλλά ήταν το ένα τρίτο της κλίσης που συνόδευε την εξέλιξη της τιμής του μέσου όρου, επί περίπου τέσσερις ώρες. Έτσι από τις 655,8 μονάδες βρέθηκε στο τέλος των δημοπρασιών πάνω από τις 660, με ανώτερο μέρας τις 660,36. Όσο για τον τζίρο που ξεπέρασε τα 124,5 εκατ. ευρώ με 11,075 εκατ. αξία πακέτων, ήταν το κερασάκι στην τούρτα εορτασμού της επενδυτικής αισιοδοξίας.

Τώρα οι τιμές μπορούν να συνεχίσουν ανοδικά με αγοραστές που παρακολουθούν το ταμπλό και δεν επιθυμούν να μείνουν εκτός μιας ανόδου για την αποκατάσταση των υπερβολών, που έγιναν, βάσει εκτιμήσεων με μεροληψία, από μεγάλους ξένους οίκους. Αρκεί ο Φάρος των αγορών να φέγγει.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Με ισχυρή άνοδο έκλεισε το έκλεισε το αμερικανικό χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ, με τον δείκτη S&P 500 να κλείνει πάνω από τις 3.000 μονάδες για πρώτη φορά μετά τις 5 Μαρτίου, καθώς επικράτησε κλίμα αισιοδοξίας από τη σταδιακή επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, με την άρση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί για τον περιορισμό της πανδημίας της Covid-19.

Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 553,16 μονάδων (+2,21%), στις 25.548,27 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 72,14 μονάδων (+0,77%), στις 9.412,36 μονάδες. Ο δείκτης S&P 500, έκλεισε με άνοδο 44,36 μονάδων (+1,48%), στις 3.036,13 μονάδες.

ΕΥΡΩΠΗ

Το πακέτο στήριξης της Ε.Ε. αντιστάθμισε τις ανησυχίες γα την ύφεση στην ευρωζώνη, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να κινηθούν αγοραστικά και στη χθεσινή συνεδρίαση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Συνεχίζοντας στο κλίμα των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων της εβδομάδας, δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά +0,24% στις 349,74 μονάδες, ο FTSE 100 στο Λονδίνο σημείωσε άνοδο κατά +1,26% στις 6.144,25 μονάδες, ο DAX 30 στη Φρανκφούρτη κινήθηκε υψηλότερα κατά +1,33% στις 11.657,69 μονάδες και ο CAC 40 στο Παρίσι κατέγραψε κέρδη κατά +1,79% στις 4.688,74 μονάδες.

ΧΑ

Η διεθνής ευνοϊκή συγκυρία εφαλτήριο για αποκατάσταση απωλειών

Στην τρίτη σύνοδο της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου, μετά από άνοιγμα στις 636,83 με ανοδικό χάσμα (1,36 μονάδες) από το κλείσιμο της προηγούμενης (635,47), οι τιμές κινήθηκαν έτσι ώστε ο ΓΔ, έμεινε θετικό πεδίο σχεδόν σε όλο το διάστημα της διαπραγμάτευσης με εξαίρεση την περίοδο από 10:35 ως τις 11:08. Το κατώτερο πρώτου μέρους και της συνόδου γενικά εμφανίστηκε μια φορά ήρθε στις 10:42 και ήταν οι 632,23 από 623,71 μονάδες την προηγούμενη. Η αναζήτηση του ανώτερου μέρας που ήταν οι 660,36 από 637,07 μονάδες την Τρίτη ολοκληρώθηκε στις 17:11 και συνεπώς κράτησε 6 ώρες και 29 λεπτά. Τελικά οι συναλλαγές από τις 16:10 ως τις 16:48 με έντονα ανοδική δυναμική συνέβαλλαν ώστε να έχουμε ενδοσυνεδριακά υπέρβαση των 660 μονάδων και τελικά θετικό κλείσιμο μέρας με την ανώτερη ανοδική μεταβολή στην Ευρώπη. Μετά τις 16:50 οι πιέσεις εμφανίστηκαν χωρίς ισχύ και η αγορά, κατέληξε στις 17:01 με νευρικότητες ως το τελευταίο λεπτό στις 657,33 μονάδες. Στις δημοπρασίες, υπερτέρησαν οι εντολές αγοράς ώστε στις 17:13 ορίστηκε τιμή κλεισίματος 0,06 μονάδες πιο χαμηλά από το ανώτερο μέρας.

Στα τρία τέταρτα πριν τις δημοπρασίες κινήθηκε με γνωστή την μετριοπαθή άνοδο στα χρηματιστήρια στη Νέα Υόρκη. Συνεπώς η υπεροχή των εντολών πώλησης στα τελευταία λεπτά αλλά όχι στις δημοπρασίες αφορούσε κινήσεις για ρευστοποίηση θέσεων για ενθυλάκωση κερδών μέσα στη μέρα, που δεν μπορούσαν ωστόσο να αλλάξουν τη δυναμική των συναλλαγών. Αλλά ήταν εμφανής με το άλμα των τιμών στις 15:30, η αναζήτηση για υψηλά ημέρας από την αρχή της τελευταίας ώρας του δεύτερου μέρους. Επίσης ήταν επιτυχείς οι μάχες στο πρώτο δεκάλεπτο των δημοπρασιών για να υπάρξει άνοδος του μέσου όρου με αυτές.

Υπήρξε ένα υπολογίσιμο πλάγιο διάστημα κατά τη διάρκεια των συναλλαγών από τις 14:30 ως τις 16:15 με τον ΓΔ μεταξύ 656 και 658 μονάδων. Στις δημοπρασίες φάνηκε πως οι εντολές αγοράς κυριάρχησαν, οι θεσμικοί έστειλαν τον ΓΔ ψηλότερα από τις 660 μονάδες. Δεν είχαμε νέο κατώτερο έτους, έμειναν οι 469,55 από τη σύνοδο στις 17/3.

Τα κυριότερα χρηματιστήρια του πλανήτη κινήθηκαν ανοδικά. Οι επενδυτές στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατήρησαν την ανοδική δυναμική που είχαν σταθερά μετά το άνοιγμα, αλλά η Αθήνα πέρασε τις αγορές σε κέρδη, και κυρίως του DAX. Ο δείκτης S&P500 της Νέας Υόρκης όπως ήταν φυσικό καθόρισε την πορεία του ΓΔ στο φινάλε εδώ ωστόσο, όπου διαπραγματεύθηκαν τα futures του S&P500 εμφάνιζαν κέρδη κοντά στο +0,40%. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx Europe 600 ήταν σχεδόν αμετάβλητος όταν έκλεισε η Αθήνα.

Με τον τραπεζικό δείκτη σε ρόλο θετικού πρωταγωνιστή στην άνοδο κατά τη διάρκεια της συνόδου, στις 17:01 ο ΔΤΡ είχε οδηγηθεί στις 356,83 από 328,25 μονάδες την προηγούμενη σύνοδο, όταν ο μέσος όρος κάθισε στις 657,3 μονάδες, ήτοι 25 μονάδες ψηλότερα από το ελάχιστο. Η αγορά έκλεισε τελικά 24,83 μονάδες ψηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίας, με 5 από τα blue chip με απώλειες στο κλείσιμο.

Είχαμε συνεπώς αρκετά blue chip που ώθησαν υπολογίσιμα ανοδικά, εκτός των Τραπεζών, ξεχώρισαν αυτά με κέρδη άνω του +5% ήτοι ΟΠΑΠ +10,00%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +9,41%, ΤΙΤC +8,73%, ΜΠΕΛΑ +6,26%, και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +5,16%. Μετοχές του 25άρη που συνέβαλλαν πτωτικά υπήρξαν αλλά με απώλειες άνω του -0,20% και ως -2,95% για την ΦΡΛΚ ακολούθησαν οι ΕΧΑΕ -0,85%, ΔΕΗ -0,64%, ΒΙΟ -0,41%, και ΣΑΡ -0,24%. Η παρουσία των θεσμικών του δολαρίου, επηρέασε υπολογίσιμα τους όγκους, όπως συνέβη παγκόσμια. Ήταν σύνοδος με ανοδικό αποτέλεσμα για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 45,873 από 44,368 από 43,774 δις ευρώ.

Τη σύνοδο σφράγισε ανώτερο συναλλακτικό ενδιαφέρον από της προηγούμενης συνεδρίας, με συναλλαγές σε πακέτα αξίας 11,075 από 4,711 εκατ. ευρώ (για ΑΛΦΑ ΕΥΡΩΒ ΕΤΕ ΕΧΑΕ ΟΠΑΠ). Η δε εμφάνιση κερδών σε 4 από τα 4 Τραπεζικά blue chip, πιθανά είχε σχέση και με την επί μέρες διαμορφωμένη δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Η απόδοση του δεκαετούς οδηγήθηκε στο 1,558% από 1,640%.

Επηρέασαν θετικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες (+10,23%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο +8,51% από +7,05%, την ΕΤΕ στο +8,66% από +14,42%, ΕΥΡΩΒ στο +10,10% από +15,57% και την ΠΕΙΡ στο +17,55% από +12,39%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν χειρότερα από τα blue chip με μεταβολή +2,97% από +2,71%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip βελτιώθηκε, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (20 από 16) blue chip έναντι των καθοδικών (5 από 8) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ με μεταβολή +3,91% οδηγήθηκε στις 660,30 από 635,47 μονάδες όταν ο 25άρης έκλεισε στις 1588,41 από 1520,90 με μεταβολή +4,44%.

Για να συμβούν τα παραπάνω, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 124,632 από 67,000 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία11,075 από 4,711 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών διαμορφώθηκε σε 83 από 63, των καθοδικών 29 από 26 και 15 από 24 ήταν οι σταθερές.

Τεχνική ανάλυση Παράγωγα

Η ανοδική δυναμική διπλασίασε τους όγκους όχι τις προσδοκίες

Στην τρίτη σύνοδο της τελευταία εβδομάδας του Μάη, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 σε θετικό πεδίο εκτός του διαστήματος από τις 10:35 ως τις 11:08 στην πρώτη ώρα. Τον έκλεισαν τελικά, 67,51 μονάδες ψηλότερα. Το ελάχιστο σημειώθηκε στις 10:42 και ήταν οι 1512,06 μονάδες. Το μέγιστο, οι 1588,41, εμφανίστηκε στις 17:11. Στις 17:01 τον είχαν οδηγήσει στις 1579,77 μονάδες. Το κλείσιμο στις 1588,41 από 1520,90 αντιστοιχεί σε μεταβολή +4,44% για τον 25άρη. Ο τζίρος στα παράγωγα ανέβηκε στα 19,010 από 9,584 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ του 25άρη ο όγκος για τη σειρά Ιουνίου ανήλθε σε 2304 ΣΜΕ με ανώτερο τις 1590,00 μονάδες, κατώτερο τις 1510,00 και τελευταίες πράξεις στις 1586,00 από 1518,00 μονάδες και έτσι διαμορφώθηκαν 3237 από 3334 ανοικτά συμβόλαια. Διακινήθηκαν επίσης 218 ΣΜΕ λήξης Ιουλίου με ανώτερο τις 1564,00 μονάδες, κατώτερο τις 1484,00 και τελευταίες πράξεις στις 1564,00 από 1503,75 μονάδες και έτσι έμειναν ανοικτά 233 από 264 ΣΜΕ.

Στα δικαιώματα προαίρεσης του ίδιου δείκτη το ενδιαφέρον παρέμεινε χαμηλά και ήταν επιλεκτικό. Στα calls του 25άρη λήξης Ιουνίου ο όγκος ήταν 47 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης από τις 1400 ως τις 1575 μονάδες. Στα δικαιώματα αγοράς της επόμενης σειράς Ιουλίου, ο όγκος ήταν ένα συμβόλαιο στις 1600 μονάδες. Στα δικαιώματα πώλησης λήξης Ιουνίου ο όγκος ανήλθε σε 133 συμβόλαια για τιμές εξάσκησης τις 1475 ως τις 1575 μονάδες. Δεν εμφανίστηκε ενδιαφέρον για τη σειρά Ιουλίου. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στο stock repo αφορούσε στα 11500 συμβόλαια για ΜΠΕΛΑ, στα 3404 για ΦΡΛΚ, στα 2325 για ΠΕΙΡ και στα 1000 για ΕΕΕ.

Οι παρατηρήσεις των εγχώριων αναλυτών μετά τα χθεσινά παρέμειναν στη σφαίρα της αισιοδοξίας μετ΄ επιφυλάξεων.

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ εκτιμά: “Ευφορία στη Wall Street, εν μέσω αισιοδοξίας για ταχεία επάνοδο της Αμερικανικής Οικονομίας στην κανονικότητα. Την ίδια ώρα, η Κριστίν Λαγκάρντ προαναγγέλλει του κινδύνους από τυχόν υποβαθμίσεις Ευρωπαϊκών Χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το ανοδικό momentum του Ελληνικού Χρηματιστηρίου είναι πιθανό να συνεχιστεί, στο βαθμό που υπάρξει διάχυση του αγοραστικού ενδιαφέροντος και για άλλους τίτλους, ενώ είναι πιθανές οι ρευστοποιήσεις Τραπεζικών μετοχών, μετά το ράλι που έχει προηγηθεί”.

Η Leon Depolas Sec. ειδοποίησε: “Δεν διαφοροποιούμε την στρατηγική μας, σχετικά με τις αμυντικές μετοχικές επιλογές μας. Η συνέχεια της ανοδικής εκτόνωσης του Τραπεζικού δείκτη από τα ιστορικά χαμηλά, στηρίζει μια επαναφορά της Αγοράς στα κρίσιμα επίπεδα των 680 μονάδων”.

Η Merit Sec ανέφερε: “Η μακροπρόθεσμη τάση του δείκτη S&P 500 έχει γυρίσει σε ανοδική. Εκτιμούμε ότι το Χ.Α. θα ακολουθήσει την τάση των Ξένων Αγορών. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων δήλωσε πως το κόστος για την Οικονομία από το lockdown, είναι άνω των €10 - €12 δισ. δηλαδή 5,2% με 6,2% του ΑΕΠ 2019.

Η ΑΔΜΗΕ Συμ. πέτυχε την περαιτέρω συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού της, προχωρώντας σε αναχρηματοδότηση δύο κοινοπρακτικών δανείων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση €1,5 εκατ. για το 2020. Ειδικότερα, στις 21 Μαΐου 2020, ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε από κοινού με τις Πιστώτριες Τράπεζες σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου κοινοπρακτικού δανείου ύψους €203,5 εκατ. Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ προέβη νωρίτερα φέτος σε αναχρηματοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου των Ιδρυμάτων Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited, ύψους €154,8 εκατ., συμπιέζοντας το κόστος δανεισμού κατά 30 μονάδες βάσης σε 2,1%. Οι νέοι όροι χρηματοδότησης ισχύουν από 4 Μαρτίου 2020”.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Νικόλας Πετράκης της Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ

“Το σταδιακό άνοιγμα των Οικονομιών Παγκοσμίως συνεχίζουν να αποτιμούν οι Αγορές, όπου συνδυαστικά με την καλή υγειονομική εικόνα και τις προσδοκίες για την εξεύρεση του εμβολίου, καταγράφουν συνεχώς νέα ψηλά. Η διαφοροποίηση της Αμερικανικής Αγοράς από τις Ευρωπαϊκές, άλλα και ο διαχωρισμός των Ευρωπαϊκών σε Βορρά και Νότου είναι εμφανής, όμως η συνολική εικόνα είναι ενθαρρυντική.

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Commission “Next Generation EU” ύψους 750 δις, “γκάζωσε” τις Ευρωπαϊκές Αγορές, με την Ελλάδα να λαμβάνει πέριξ των 22,5 δις σε επιχορηγήσεις και 9,5 δις σε δάνεια, βάσει δημοσιευμάτων του Bloomberg.

Ο Γενικός Δείκτης, παρά τις πρόσφατες πιέσεις στους Τραπεζικούς τίτλους, κατάφερε να παραμείνει ψηλότερα των 590 μονάδων, όπου και ήταν το ζητούμενο. Η βραχυπρόθεσμη τάση είναι πλέον ανοδική, με την Αγορά να ξεπερνά την μεσοπρόθεσμη αντίσταση των 640 - 650 μονάδων. Με την κατοχύρωση αυτής της ζώνης τιμών, ο ΓΔ στρέφει τα φώτα προς το 50% της πτώσης και τις 698 μονάδες, ενώ χαμηλότερα οι 640 και οι 515 μονάδες αποτελούν τις κυριότερες τασικές στηρίξεις της Αγοράς.

Προετοιμασμένος φαίνεται ο Τραπεζικός κλάδος για τις εκροές της Παρασκευής, με τους όγκους των τελευταίων ημερών και την κίνηση των Τραπεζικών μετοχών, να προμηνύουν ότι η προσφορά θα απορροφηθεί με ευκολία, ενδεχομένως και σε ψηλότερες τιμές.

Τεχνικά, η στήριξη των 266 μονάδων “έσωσε την παρτίδα”, ενώ η πειστική κατοχύρωση των 300 μονάδων επανέφερε το βραχυπρόθεσμο σήμα αγοράς στον Τραπεζικό δείκτη. Παρά την αισιοδοξία, ο ΔΤΡ το μόνο που κατάφερε είναι να εισέλθει ξανά στο trading range των 300 - 380 μονάδων και τίποτα παραπάνω. Μεσοπρόθεσμη αλλαγή της εικόνας θα έχουμε μόνο με την κατοχύρωση των 380 μονάδων του ΔΤΡ, κάτι που θα φανεί με την υπέρβαση των 100 μονάδων του Stoxx 600 Banks (Ευρωπαϊκός δείκτης Τραπεζών) που ακολουθεί αντίστοιχη πορεία.

Οι Διεθνείς Αγορές παραμένουν στην θέση του οδηγού, με την Ελληνική Αγορά να ακολουθεί με υστέρηση το momentum αυτών. Στην δημοπρασία της Παρασκευής ολοκληρώνονται οι εκροές των Ελληνικών τίτλων στους δείκτες της Morgan Stanley, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα αναμένουμε την συμπεριφορά της Αγοράς την επόμενη ημέρα”.

Σήμερα

Οι ασιατικές μετοχές και τα ΣΜΕ δεικτών και μετοχών των ΗΠΑ αυξήθηκαν σήμερα Πέμπτη 28/5, καθώς η αυξανόμενη αισιοδοξία για μια παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη από την πανδημία του κοροναϊού προκάλεσε άμεσα… ανησυχίες για μια διογκούμενη διαφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για το Χονγκ Κονγκ.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI των μετοχών Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε αρχικά άνοδο 0,6% ενώ στις 9:00 δική μας ώρα είχε μεταβολή +0,11%. Οι μετοχές στην Κίνα αυξήθηκαν 0,44% ενώ στις 9:00 δική μας ώρα είχε μεταβολή -0,31%, αλλά οι μετοχές στο Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν στην έναρξη κατά -0,23% ενώ στις 9:00 δική μας ώρα είχαν μεταβολή -1,28%.

Οι μετοχές της Αυστραλίας σημείωσαν άνοδο 2,22% στα πιο ψηλά επίπεδα σε διάστημα άνω των δύο μηνών, αλλά στις 9:00 δική μας ώρα είχε μεταβολή +1,44%, ενώ ο δείκτης μετοχών Nikkei της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά +2,01% στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές επευφημούσαν την επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας και στις δύο χώρες. Στις 9:00 δική μας ώρα είχε μεταβολή +2,14%,

Τα μελλοντικά συμβόλαια των Η.Π.Α., για τον S&P 500 e-minis, αυξήθηκαν +0,80% στην Ασία μετά από άλλη μια θετική συνεδρία στη Wall Street χθες, υπογραμμίζοντας την αισιόδοξη διάθεση.

Ωστόσο, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις μετοχές είναι η σχέση Κίνας - Η.Π.Α., η οποία είναι πιθανό να επιδεινωθεί κατόπιν μιας δήλωσης που έκανε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ότι το Χονγκ Κονγκ δεν δικαιολογούσε πλέον ειδική μεταχείριση βάσει των νόμων των ΗΠΑ.