Market Beat: Πιθανή η προσπάθεια ανάκτησης του βηματισμού της αγοράς

Δεν άξιζε της πτώσης που υπέστη ο ΓΔ, με βάση τις αντιδράσεις στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και θεωρούμε, πως ήταν αποτέλεσμα των υπερβολών που συνεπάγεται η χρήση software για τον καθορισμό των κινήσεων ορισμένων ξένων θεσμικών χαρτοφυλακίων. Η ζώνη γύρω από τις 732 μονάδες ήταν το μόνο επίπεδο τιμών, που αποφάσισαν ελάχιστοι να προβάλλουν αντίσταση στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις Τράπεζες και σε ορισμένα δεικτοβαρή blue chip. Η παραμονή του ΓΔ εκεί επί 45 λεπτά, ήταν το μόνο διάστημα με ισορροπία αγοραστών πωλητών.

Μετά τις 13:45 φάνηκε πως ισορροπία θα μπορούσε να βρεθεί στις 730, αλλά από την ώρα που χάθηκε και αυτό το επίπεδο, οι θεσμικοί ή οι αλγόριθμοι που τους οδηγούν, έδειξαν το δρόμο προς την έξοδο με κάθε κόστος. Στις ΗΠΑ φάνηκε αρχικά πως δεν θα συνεχιζόταν η κάθοδος, μετά την βουτιά της Παρασκευής και για αυτό αναθάρρησαν και οι επενδυτές στην ευρωζώνη. Αλλά γρήγορα το κλίμα βάρυνε και οι βασικοί δείκτες κοκκίνισαν.

Στην Αθήνα ωστόσο, δεν μέτρησε μόνο η υπόθεση της τουρκικής λίρας, αλλά και οι πιθανές αλλαγές στους δείκτες MSCI. Όπως επίσης, υπολόγισαν το γεγονός της αργίας τον δεκαπενταύγουστο. Αφού θα κρατήσει χωρίς δικαίωμα εξόδου τα κεφάλαια θεσμικών που έχουν το δικαίωμα να τραβήξουν ένα μέρος τους, λόγω έκρυθμης κατάστασης από γεωπολιτικά αίτια. Το ένστικτο αυτοσυντήρησης επιβάλει αντίδραση στην υπερβολή του -3,1%.

Η πτώση της Δευτέρας ήταν υπερβολή. Γιατί οι απώλειες της ΕΤΕ -6,43% σημειώθηκαν με ημερήσιο όγκο 18,727 εκατ. τεμάχια και η μετοχή εμφάνιζε πρόσφατα όγκο ημέρας κοντά στα 2 εκατ., ενώ στις μέρες ανεβασμένου συναλλακτικού ενδιαφέροντος έκανε κοντά στα 4 εκατ. Είχαμε τετραπλάσιο όγκο στην καλύτερη περίπτωση, ενώ και η ΕΥΡΩΒ από τα 1,2 - 1,5 εκατ. τεμάχια, χθες για το -4,77%, έπεσαν στον πάγκο της αγοράς 4,384 εκατ. μετοχές της. Η δε ΑΛΦΑ, με μέσο όγκο τελευταία κοντά στα 650.000 τεμάχια, βούλιαξε -7,47% με επίσης τετραπλάσιο ημερήσιο όγκο στα 2,847 εκατ. τεμάχια, όπως και η ΠΕΙΡ, που για να χάσει -8, 24%, διακινήθηκαν 1,181 εκατ. τεμάχια, με μέσο όγκο προηγούμενα τα 320.000 τεμάχια.

Οι αγοραίοι έχασαν την εμπιστοσύνη τους στο οικονομικό σύστημα της Τουρκίας και δύσκολα θα καταφέρει το οικονομικό επιτελείο της χώρας να την κερδίσει ξανά. Το ίδιο περίπου ισχύει και για το ελληνικό οικονομικό σύστημα. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αναφοράς έπιασαν τιμές κοντά στο 4,30% έχοντας πέσει φέτος ως το 3,65% και αυτό συνέβη επειδή η παγκόσμια επενδυτική κοινότητα θεωρεί ότι η κρίση στην Τουρκία θα επηρεάσει αρνητικά πολλές αναδυόμενες αγορές. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα που στα χρηματιστήρια της Ασίας δεν έχουμε μόνο αρνητικές μεταβολές για τους βασικούς δείκτες.

Η MSCI ανακοίνωσε τις τριμηνιαίες αλλαγές στους ομώνυμους δείκτες. Στον MSCI Standard Greece προστίθεται η μετοχή της Motor Oil, ενώ διαγράφεται η Folli Follie.

Συνολικά στους δείκτες Global Standard θα προστεθούν 18 μετοχές και θα διαγραφούν τέσσερις, ενώ στους Small Cap θα υπάρξουν τέσσερις προσθήκες και 12 διαγραφές.

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από 3 Σεπτεμβρίου.

Στον MSCI Standard Greece περιλαμβάνονται πλέον οι μετοχές των: ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΕΤΕ, ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΠΕΙΡ, ΤΙΤΚ και ΜΠΕΛΑ.

Χαμηλότερα κινήθηκε η Wall Street καθώς διατηρούνται οι ανησυχίες για τον κίνδυνο μετάστασης της τουρκικής κρίσης. Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average μειώθηκε κατά 58,97 μονάδες ή 0,23% στις 25.254,17, ο δείκτης S & P 500 υποχώρησε 2,89 μονάδες ή 0,10% στις 2.830,39 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite πρόσθεσε 6,26 μονάδες ή 0,08% κλείνοντας στις 7.845,37. Στον βιομηχανικό δείκτη, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές των Merck & Co (+1%) και Apple (+0,8%) ενώ τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι τίτλοι των DowDuPont (-1,7%) και JP Morgan (-1,6%). Οι μετοχές της Citigroup Inc, της Bank of America Corp, της Wells Fargo & Co και της JPMorgan Chase & Co υποχώρησαν μεταξύ -0,5% και -1,5%.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε ανοδικά 0,2% έναντι του ευρώ στο 1,1396 δολάρια από 1,1412 την προηγούμενη εβδομάδα.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς υποχώρησε κατά μία μονάδα βάσης στο 2,87%.

Νωρίτερα, το τουρκικό νόμισμα είχε υποχωρήσει σε νέο ιστορικό χαμηλό στις 7,24 λίρες ανά δολάριο, για να ανακάμψει αργότερα στις 6,8 λίρες. «Η κλιμάκωση της κρίσης της λίρας προκαλεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές» αναφέρει σε σημείωμα η Κέιτι Νίξον, CIO της επενδυτικής εταιρείας Northern Trust. «Υπάρχουν χώρες των αναδυόμενων αγορών με σχετικά αδύναμα νομίσματα και μεγάλη εξάρτηση από την εξωτερική χρηματοδότηση. Ο φόβος είναι πως αυτό που θα συμβεί στην Τουρκία δεν θα περιοριστεί στην Τουρκία» προσθέτει.

Η τεχνολογία ήταν ένα από τα λίγα φωτεινά σημεία, των συναλλαγών της Δευτέρας. Η Apple βοήθησε την εξέλιξη του τομέα της τεχνολογίας, οι μετοχές της χτύπησαν ένα νέο υψηλό όλων των εποχών. Η Amazon.com σημείωσε επίσης ρεκόρ υψηλών με άνοδο στο +1,1%. Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου πλησιάζει στο τέλος της. Μέχρι στιγμής, έχουν δημοσιεύσει 455 επιχειρήσεις του S & P 500, σύμφωνα με την Thomson Reuters, με το 79% να ξεπερνά τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ο Δείκτης Μεταβλητότητας CBOE, ένας δείκτης της ανησυχίας των επενδυτών, αυξήθηκε για την τρίτη συνεχόμενη συνεδρία σε επίπεδο υψηλών σε βάθος περισσότερο από ένα μήνα.

Πτώση κατέγραψαν οι αγορές του ευρώ καθώς εντείνονται οι ανησυχίες εξαιτίας της νομισματικής κρίσης της Τουρκίας που πιθανά να περάσει και σε άλλες οικονομίες.

Στην Ευρώπη, ασκήθηκαν πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο και ιδιαίτερα σε Ευρωπαϊκές Τράπεζας με σημαντική έκθεση στην τουρκική οικονομία. Βρετανία και Ε.Ε. ανανέωσαν το ραντεβού για συνομιλίες για μετά το καλοκαίρι. Η Μεγάλη Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ε.Ε. στις 29 Μαρτίου 2019.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε 0,25% στις 384,91 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε πτώση -0,32% στις 7.642,45 μονάδες, στη Φρανκφούρτη ο DAX κινήθηκε χαμηλότερα -0,52% στις 12.358,74 μονάδες και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με οριακές απώλειες -0,04% στις 5.412,32 μονάδες.

Στα χρηματιστήρια της περιφέρειας της ευρωζώνης, ο δείκτης IBEX της Μαδρίτης κατέγραψε πτώση -0,75% στις 9.530,40 μονάδες και ο δείκτης MIB στο Μιλάνο έκλεισε με απώλειες -0,58% στις 20.969,26 μονάδες.

Οι πιέσεις στις Τράπεζες λόγω κρίσης στην Τουρκία έφεραν νέα χαμηλά έτους

Στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών σαφή καθοδική κίνηση σε αρνητικό πεδίο με σταθερή κλίση. Σήμερα, οι θεσμικοί επέβαλλαν μεγάλη αρνητική μεταβολή. Αφού σταμάτησαν τις προσπάθειες οι αγοραστές από τα μέσα του πρώτου μέρους της συνόδου. Είχαν ωστόσο επιχειρήσει να φρενάρουν την πτώση (στα επίπεδα των 740 μονάδων αρχικά των 732 και 730 αργότερα) χωρίς να το πετύχουν. Κινήθηκαν συνεπώς αμφότεροι πτωτικά σχεδόν μόνιμα και για μικρό διάστημα στην αρχή της συνόδου με θετικό πρόσημο μιας οριακής μεταβολής ο ΓΔ, αλλά χωρίς σοβαρή αμφισβήτηση της τάσης ενδιάμεσα.

Οι θεσμικοί που ενδιαφέρθηκαν, οδήγησαν τον ΓΔ στην αρχή σε αρνητικό πεδίο, αφού ο ΓΔ άνοιξε στις 743,06 με προηγούμενο κλείσιμο στις 743,73 ήτοι με καθοδικό χάσμα 0,67 μονάδων. Αμέσως μετά και πριν συμπληρωθούν 2 λεπτά διαπραγμάτευσης (10:32) εμφανίστηκε το μέγιστο ήταν στις 744,09 από 753,17 μονάδες την Παρασκευή. Το ελάχιστο θα ήταν οι 725,54 που οδηγήθηκε ο ΓΔ στις 16:56. Αλλά στις δημοπρασίες, οι ρευστοποιήσεις θέσεων στις μετοχές του 25άρη σε γενικευμένη κλίμακα, κατόπιν επιπλέον πιέσεων επί των Τραπεζικών blue chip, οδήγησαν τον μέσο όρο στο κατώτερο μέρας και μήνα και τρέχοντος έτους, τις 720,71 μονάδες και κλείσιμο εκεί.

Τη σύνοδο σφράγισε το ελαφρώς καλύτερο της προηγούμενης συνόδου συναλλακτικό ενδιαφέρον που δεν αφορούσε στα πακέτα. Η δε εμφάνιση απωλειών μετά τις δημοπρασίες ήταν σε συμφωνία με την δυναμική στα ελληνικά ομόλογα αναφοράς. Αφού η απόδοση πέρασε πλησίασε το 4,30%.

Ήταν σύνοδος χωρίς εναλλαγές στην κυριαρχία των πωλητών. Το ελάχιστο στις 720,71 μονάδες, ήταν 15 μονάδες κάτω από το ως χθες ελάχιστο τρέχοντος έτους, στις 735 χονδρικά. Η κίνηση στην αγορά εξελίχθηκε με καθαρά πτωτική δυναμική στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, που άλλαξε σε επίπεδο μεταβολών όταν διαπιστώθηκε πως οι αγορές μετοχών των ΗΠΑ εμφάνισαν ελαφρά ανοδική έναρξη. Έξω όπως και εδώ, υπολογίζανε το άνοιγμα των αγορών στις ΗΠΑ. Οι δημοπρασίες έκλεισαν τον ΓΔ στις 720,71 που ήταν 0,00 μονάδες πάνω από το ελάχιστο της ημερήσιας διακύμανσής του και 23,38 μονάδες κάτω από το ανώτερο.

Ήταν μια σύνοδος με μεγάλο (23,4 μονάδες) εύρος διακύμανσης σε σύγκριση με τις 9,4 της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν πτωτικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ, που κατέληξε στα 51,437 από 52,797 δις ευρώ. Κανένα blue chip δεν αντιστάθηκε εντέλει στις πιέσεις, άρα 25 μετοχές του 25άρη ήταν καθοδικές.

Μέτρησαν αρνητικά οι μεταβολές για τις Τράπεζες ( -6,66% από -2,03%), αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -7,47% από -1,60%, την ΕΤΕ στο -6,43% από -1,62%, ΕΥΡΩΒ -4,77% από -2,33% και την ΠΕΙΡ στο -8,24% από -3,74%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με μεταβολή-2,12% από -0,58%.

Η στατιστική εικόνα των blue chip άλλαξε προς το χειρότερο, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (0 από 1) blue chip έναντι των καθοδικών (25 από 23) και κανένα στα αμετάβλητα. Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε χαμηλότερα -3,10% και έφθασε στις 720,71 από 743,73 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 1902,12 από 1966,12 μονάδες με μεταβολή -3,26%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή για τον ΓΔ και τον 25άρη προς τα κάτω, και το κλείσιμο έγινε στο κατώτερο της ημερήσιας διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 31,252 από 27,121 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 0,00 από 4,149 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 29,782 από 21,989 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 0,773 από 0,478 εκατ. ευρώ. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 17 από 29 των καθοδικών 67 από 59 και 29 από 27 ήταν σταθερές.

Η μετακύληση θέσεων διευκολύνεται από το καθοδικό ξέσπασμα

Στην πρώτη σύνοδο της εβδομάδας εκπνοής των σειρών Αυγούστου, οι θεσμικοί έδωσαν πτωτική δυναμική στον 25άρη. Τιμή ανοίγματος ήταν οι 1959,78 μονάδες, με καθοδικό χάσμα 6,34 μονάδων. Το μέγιστο ορίστηκε στις 10:32 ήταν στις 1962,56 μονάδες. Μετά ξεκίνησε η αναζήτηση πυθμένα για τη μέρα, τη βδομάδα και το μήνα και το έτος αλλά ορίστηκε στις δημοπρασίες. Η πορεία ήταν μόνιμα σε αρνητικό πεδίο. Το ελάχιστο μέρας, ήταν οι 1902,12 που έγινε και τιμή κλεισίματος. Αντιστοιχούσε σε μεταβολή -3,26%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 26,011 εκατ. ευρώ.

Στα ΣΜΕ λήξης Αυγούστου, άλλαξαν χέρια 2254 συμβόλαια με ανώτερο τις 1975,00, κατώτερο τις 1900,00 με τελευταίες πράξεις στις 1900,00 από 1969,75 μονάδες. Εμφανίστηκε όγκος 1629 ΣΜΕ για τη σειρά Σεπτεμβρίου με ανώτερο τις 2035,00 και κατώτερο τις 1900,25 με τελευταίες πράξεις στις 1901,00 μονάδες.

Στα calls λήξης Αυγούστου το συναλλακτικό ενδιαφέρον έφερε 43 συμβόλαια με τιμή εξάσκησης από τις 1925 μονάδες ως τις 1975 αλλά για τη σειρά Σεπτεμβρίου ήταν 8 για τιμή εξάσκησης από τις 1950 μονάδες ως τις 2050. Στα δικαιώματα πώλησης για τη κυρίαρχη σειρά ( Αυγούστου) ο όγκος διαμορφώθηκε στα 69 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1900 ως τις 2000 μονάδες αλλά για την επόμενη διακινήθηκαν 1191 συμβόλαια για τιμή εξάσκησης από τις 1850 ως και τις 1975 μονάδες.

Η δέσμευση της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας να σταθεροποιήσει την πτώση της λίρας απέτυχε να μειώσει τις ανησυχίες των επενδυτών. Το νόμισμα παρέμεινε υπό πίεση, αφού έχασε μέχρι στιγμής φέτος 40% έναντι του δολαρίου.

"Οι άνθρωποι αρχίζουν να δίνουν προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναδυόμενες αγορές", δήλωσε ο Jamie Cox, διευθύνων σύμβουλος στο Harris Financial Group στο Richmond της Βιρτζίνια. "Όταν έχετε τόσες πολλές χώρες στον κόσμο με εμπορικές δράσεις, είναι πραγματικά εύκολο να συναγάγετε το συμπέρασμα ότι αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια ιστορία που σχετίζεται με την Τουρκία".

Οι ασιατικές μετοχικές αγορές αγωνίστηκαν για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών σήμερα Τρίτη 14/8, καθώς οι δονήσεις από την κατάρρευση της τουρκικής λίρας μειώθηκαν, αν και το φρόνημα δέχθηκε νέο χτύπημα όταν τα κινεζικά οικονομικά δεδομένα αποδείχθηκαν πιο ήπια από ό, τι αναμενόταν.

Οι λιανικές πωλήσεις, η βιομηχανική παραγωγή και οι αστικές επενδύσεις αυξήθηκαν τον Ιούλιο λιγότερο από τις προβλέψεις, ένα τρίπτυχο απογοήτευσης που υπογράμμισε την ανάγκη για νομισματική πολιτική περισσότερο υποστηρικτική της οικονομικής δραστηριότητας στην Κίνα.

Ο δείκτης των blue chip της Σαγκάης .CSI300 έχασε 0,6% και επιβάρυνε τον ευρύτερο δείκτη MSCI Asia-Pacific εκτός από την Ιαπωνία που υποχώρησε 0,2%.

Ο Nikkei της Ιαπωνίας κατέγραψε αρχικά κέρδη 1,1% αλλά στο δεύτερο μέρος έγιναν +1,91%, ενώ οι μετοχές της Αυστραλίας από +0,8% στις 08:10 ήταν +0,68%. Τα συμβόλαια EMini για το S & P 500 ESc1 ήταν με οριακά θετικές μεταβολές, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων ήταν στο 2,88%.