Η ακτοπλοΐα χάνει το στοίχημα «πράσινα καύσιμα»

Του Λάμπρου Καραγεώργου

lkar@naftemporiki.gr

Η ναυπήγηση πλοίων που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) είναι μονόδρομος μακροπρόθεσμα για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, ενώ βραχυπρόθεσμα είναι μία λύση που μάλλον θα γίνει πραγματικότητα μετά το 2020.

Ο ακτοπλοϊκός στόλος γηράσκει επικίνδυνα σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Μιχάλης Σακέλλης, μιλώντας στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμός, η Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ) και το Poseidon Med II, με θέμα «Poseidon Med II: being the step change for LNG marine fuel in East Med», στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος «Αικατερίνη Λασκαρίδη». Το Poseidon II είναι ένα πρόγραμμα μελέτης και ανάπτυξης της χρήσης LNG σε πλοία.

