Χρηματιστήριο: Μετά τα δυνατά σκαμπανεβάσματα έρχεται η διόρθωση των υπερβολών κάθε τύπου

Ο πόλεμος στο Ισραήλ κυριαρχεί στην συζήτηση στο Μαρακές, όπου οι επικεφαλής επί των οικονομικών έχουν συγκεντρωθεί για τις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αλλά τα πιο ήρεμα κεφάλια είναι σχετικά αισιόδοξα μέχρι στιγμής σχετικά με τις επιπτώσεις του στην παγκόσμια οικονομία. Πολλοί αρμόδιοι υποστηρίζουν ότι ένας από τους κύριους διαύλους που μια ευρύτερη σύγκρουση θα επηρεάσει την παγκόσμια προοπτική είναι μέσω του πιθανού πλήγματος στις τιμές του πετρελαίου.

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο καθώς οι traders έβαλαν σε δεύτερη μοίρα τον πληθωρισμό που ήταν πιο καυτός από τον αναμενόμενο για να επικεντρωθούν σε λιγότερο επιθετικά σχόλια από ομιλητές της Federal Reserve.

Ο S&P 500 προχώρησε για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Οι αποδόσεις του 10ετούς ομολόγου μειώθηκαν έξι μονάδες βάσης στο 4,59%.

Το δολάριο κατευθύνθηκε προς το μεγαλύτερο σερί απωλειών από τον Μάρτιο.

Το πετρέλαιο υποχώρησε μετά από μια άνοδο στις αρχές της εβδομάδας καθώς ο αντίκτυπος στις ροές αργού από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς παρέμεινε περιορισμένος και η Σαουδική Αραβία δεσμεύτηκε να συμβάλει στη διασφάλιση της σταθερότητας της αγοράς.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε περισσότερο από ότι προβλεπόταν τον Σεπτέμβριο, ενισχύθηκε από το υψηλότερο ενεργειακό κόστος που συνεχίζει να εμποδίζει την απρόσκοπτη πορεία προς έναν σταθερά χαμηλότερο πληθωρισμό.

Οι επενδυτές περίμεναν επίσης τα πρακτικά τη συνεδρίαση της Fed του Σεπτεμβρίου. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα δουν επίσης την τελευταία έκθεση δείκτη τιμών καταναλωτή, σήμερα, πριν από τη συνάντησή τους που ολοκληρώνεται την 1η Νοεμβρίου.

«Είτε έτσι είτε αλλιώς, οι επενδυτές θα πρέπει να παραμείνουν υπομονετικοί. Η σημαντική μείωση του πληθωρισμού από τα υψηλά του περασμένου έτους ήταν μια πρόκληση, ενώ η πτώση του στο επίπεδο στόχο του 2% της Fed είναι μια άλλη πρόκληση». Δήλωσε ο Mike Loewengart, της Morgan Stanley Global Investment Office.

Η πρόεδρος της Fed Bank of San Francisco Mary Daly είπε ότι το ουδέτερο επιτόκιο θα μπορούσε να είναι υψηλότερο τώρα από ότι πριν από την πανδημία, αν και το κόστος δανεισμού δεν θα παραμείνει τόσο υψηλό όσο είναι τώρα επ’ αόριστον. Εν τω μεταξύ, η κυβερνήτης Michelle Bowman σημείωσε ότι τα επιτόκια μπορεί να χρειαστεί να αυξηθούν περαιτέρω και να παραμείνουν υψηλότερα για περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Ωστόσο, τα σχόλιά της ακούγονταν κάπως λιγότερο επιθετικά από τα σχόλιά της στις 2 Οκτωβρίου.

Η JPMorgan Chase & Co., η Citigroup Inc. και η Wells Fargo & Co. θα ξεκινήσουν τη σεζόν κερδών αύριο, με τις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ να είναι έτοιμες να διαγράψουν περισσότερα επισφαλή δάνεια από ότι είχαν από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας.

Με τόσες πολλές μεταβλητές που πρέπει να μελετηθούν για να μπορέσουν οι επικεφαλής επί των οικονομικών του κόσμου να κατανοήσουν τις οικονομικές επιπτώσεις των τελευταίων γεωπολιτικών αντίξοων ανέμων, ένας διαφορετικός σαφής και παρών κίνδυνος υπάρχει δήλωσε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας: τα υψηλά επιτόκια.

Αυτά για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ενώ για τον χρόνο εισόδου στην αγορά μας καλό θα ήταν οι ιδιώτες επενδυτές να περιμένουν λιγάκι ακόμα. Θεωρούμε πως μετά από δυο τρεις συνεδριάσεις θα υπάρξουν αρκετά ξεκάθαρα μηνύματα σχετικά με τις προθέσεις των θεσμικών. Χρειάζονται η διατήρηση τιμών κλεισίματος πάνω από τις 1167 μονάδες και ικανοποιητικοί όγκοι για να έχει μεγάλες πιθανότητες η αγορά να περάσει στις 1210 μονάδες. Αν ο ΔΤΡ περάσει τις 921 μονάδες το αγοραστικό ενδιαφέρον των επαγγελματιών είναι βέβαιο και αξίζει να τους ακολουθήσουν οι ιδιώτες.

Μια παρατήρηση που ενδιαφέρει τους ψαγμένους επενδυτές είναι η ακόλουθη: Η πορεία του μέσου όρου δεν ακολούθησε την τροχιά που διαμόρφωσαν οι θεσμικοί για τον ΔΤΡ και αυτό διαπιστώνεται από την διαφορά του χρόνου που σημειώθηκαν οι κορυφώσεις τους. Γενικά δε η τάση για αποκατάσταση της ζημιάς που έγινε στις αποτιμήσεις των blue chip αποδείχθηκε γεμάτη αντοχές καθώς στις 16:25 με τζίρο κοντά στα 68 εκατ. ευρώ μόλις 4 υποχωρούσαν από -0,3% ως -0,95% και 8 από τα 21 ανοδικά κέρδιζαν άνω του +3%. Στις μετοχές του FTSEM κερδισμένες μετοχές ήταν 12 και τρεις ήταν με κέρδη πάνω από 2,8%.

Μια ακόμα διαφορά από το πνεύμα των προηγούμενων συνεδριάσεων ήταν η απουσία ενδιαφέροντος για συναλλαγές σε πακέτα. Σε παγκόσμια θεώρηση οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν εν όψει μιας νέας παρτίδας στοιχείων για τον πληθωρισμό, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών αυξήθηκαν. Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε χθες τον δείκτη τιμών παραγωγού, εν όψει του δείκτη τιμών καταναλωτή της Πέμπτης. Τα σημάδια ότι ο πληθωρισμός μειώνεται θα βασιστούν στις ελπίδες των επενδυτών ότι η εκστρατεία αυστηροποίησης της πολιτικής της Federal Reserve ολοκληρώνεται. Συνεπώς και το διεθνές κλίμα ήταν ευνοϊκό για την κίνηση των τιμών στην Αθήνα.

Μετά από τις συνεδριάσεις που αποτέλεσαν την βάση της νευρικότητας στο δεύτερο και περισσότερο περιπετειώδες εξάμηνο οι εγχώριοι θεσμικοί καταπιάστηκαν με την ερμηνεία του άγριου σκαμπανεβάσματος. Από την Leon Depolas Sec. τόνισαν: Ο ΓΔΧΑ μάζεψε τις απώλειες των προηγούμενων 2 συνεδριάσεων, αλλά η εικόνα μιας ρηχής αγοράς δυστυχώς μένει στους επενδυτές. Ανοδικά κινήθηκαν, επίσης, η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, ενώ υποστηρικτικά λειτούργησαν και οι μετοχικοί δείκτες στην Κίνα μετά και την δέσμευση της κυβέρνησης για νέα στήριξη της οικονομίας. Στο εσωτερικό, οι διακυμάνσεις αναμένεται να συνεχιστούν με κρίσιμη ημέρα την 20η Οκτωβρίου (αξιολόγηση S&P), καθώς η μεταβλητότητα πιθανότατα θα παραμείνει αυξημένη. Μεταξύ των σημαντικότερων μάκρο περιλαμβάνονται οι τιμές παραγωγού Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Η Eurobank Equities ανάφερε: “Σήμερα οι Αγορές κινήθηκαν ανοδικά, τροφοδοτούμενες από τα σχόλια αξιωματούχων της FED που υποδεικνύουν μία παύση στον κύκλο σύσφιξης και με τους επενδυτές να εξακολουθούν να προσπαθούν να αποτιμήσουν την επίδραση από τη σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς”. Η αισιοδοξία για τη συνέχεια κρύβεται στην τοποθέτηση της Optima Bank: “Περιμένουμε η Αγορά να προσπαθήσει να κινηθεί υψηλότερα, μετά το πρόσφατο ‘sell off”.

Η Beta Sec επισημαίνει το ποια είναι η βάση της τρέχουσας ανοδικής αντίδρασης: “Μία τεχνική ανακούφιση ήταν στα χαρτιά, καθώς οι υπερπουλημένες τιμές προκάλεσαν κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον”.

Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ, Σ. Μαυρουδής τόνισε:. “Συνυπολογίζοντας ότι ο ‘Μαύρος Χρυσός’ βαραίνει (μαζί με το Φυσικό Αέριο) την πληθωριστική εξίσωση και

εξετάζοντας τη συγκυρία, όπου οι Κεντρικές Τράπεζες είναι ήδη ‘στα όριά τους’, ως προς το ύψος των επιτοκίων και την εν γένει στάση τους, μπορούμε να δούμε γιατί το χτύπημα στο Ισραήλ ανησύχησε τις Αγορές.

Μία κλιμάκωση των συγκρούσεων, σε συνδυασμό με τις όποιες αποφάσεις παρθούν επί αυτής, εύκολα θα οδηγούσε σε εκτίναξη τιμών Πετρελαίου, που με τη σειρά της θα οδηγούσε σε επιπλέον πληθωριστικές πιέσεις, που και αυτές θα ηλέκτριζαν την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα σε νομισματικό επίπεδο. Η όποια προσπάθεια, επιφυλακτικών, τοποθετήσεων, ειδικότερα σε τίτλους που “αξίζουν” την προσοχή μας σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, με αντικείμενο που δεν θα εκτεθεί εύκολα σε εξωτερικά σοκ και με καλή εξωστρέφεια. Συνεχίζουμε να προτιμούμε τίτλους που ανθίστανται καλύτερα, καθώς έτσι εξασφαλίζουμε ότι η μετοχική βάση είναι, αν μη τι άλλο, υπαρκτή και συμπαγής”.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Hellenic-American Sec. Γιώργος Πήττας σχολίασε αναλυτικά: “H Αγορά έδειξε ‘σημάδια ζωής’ στο σημείο που έπρεπε και την κατάλληλη στιγμή. Ο Γενικός Δείκτης συνεχίζει την διορθωτική κίνηση των τελευταίων μηνών, αλλά με σημάδια σταθεροποίησης πλέον και πολύ καλύτερες αποτιμήσεις.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις εξελίξεις στο Ισραήλ καθώς, ανάλογα με αυτές η Αγορά μπορεί να ακολουθήσει πολύ διαφορετική κατεύθυνση. Ο κύριος φόβος είναι η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων με εισαγωγή στον πόλεμο και άλλων Χωρών και κυρίως του Ιράν.

Από την άλλη πλευρά, οι Αγορές “διάβασαν” το γεγονός θετικά σε πρώτη φάση. Αυτό μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν μια ηπιότερη πολιτική, όσον αφορά τα επιτόκια. Η πορεία των επιτοκίων αποτελεί αυτό το διάστημα το πιο “hot” στοίχημα για το επόμενο έτος, με τις προσδοκίες να μην είναι θετικές.

Να τονίσουμε ότι, τα ομόλογα έχουν υποστεί μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις στην ιστορία τους, μετά από την πιο απότομη αύξηση επιτοκίων στην ιστορία. Ανακεφαλαιώνοντας, το Ελληνικό Χρηματιστήριο έχει πραγματοποιήσει μια σημαντική διόρθωση, με τις προσδοκίες για την ανάπτυξη του ΑΕΠ να έχουν μειωθεί ελαφρά μόνο. Οι αποτιμήσεις είναι σε λογικά ως ελκυστικά επίπεδα, με τον κίνδυνο της αύξησης των επιτοκίων, πέρα από τα ήδη υψηλά προσδοκόμενα επίπεδα, να παραμένει.

Επιπλέον, μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει προστεθεί ο πόλεμος στο Ισραήλ, ως παράγοντας αύξησης του γεωπολιτικού ρίσκου”.