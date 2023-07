Χρηματιστήριο Αθηνών: Τα νέα υψηλά προβληματίζουν από το «ύψος» τους

Για άλλη μια μέρα θεωρήσανε αρκετοί αναλυτές πως με το rotation κατακτήθηκαν τα νεότερα υψηλά έτους. Με βάση τις παρατηρήσεις τους και με την αναγνώριση πως τα κριτήρια εδώ διαφέρουν από όσα ισχύουν στα διεθνή αποτυπώνουν αρκετοί την ανησυχία τους αναφορικά με την αυθεντικότητα του αγοραστικού ενδιαφέροντος για ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις.

Στα διεθνή

Οι μετοχές σημείωσαν άνοδο χθες Τετάρτη, φέρνοντας για όγδοη συνεχή ημέρα κέρδη για τον Dow, καθώς τα τραπεζικά αποτελέσματα και η χαλάρωση του πληθωρισμού στο εξωτερικό συνέβαλαν στη διατήρηση του πρόσφατου ράλι.

Ο βιομηχανικός μέσος όρος Dow Jones πρόσθεσε 109,28 μονάδες ή 0,3% για να τερματίσει στις 35061,21 εμφανίζοντας το μεγαλύτερο σερί κερδών του από το 2019. Ο ευρύς δείκτης S&P 500 ανέβηκε 0,2%, με επικεφαλής τις μετοχές των ακινήτων και των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Ο τεχνολογικός Nasdaq πρόσθεσε λιγότερο από 0,1%.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 20%. Η κερδοφορία της Tesla συρρικνώθηκε, καθώς τα περιθώρια κέρδους στένεψαν μετά τη συμπίεση από τις μειώσεις των τιμών και οι πωλήσεις σημείωσαν ελαφρά πτώση. Το λειτουργικό περιθώριο του κατασκευαστή EV ήταν 9,6% το δεύτερο τρίμηνο, την τρίτη συνεχόμενη περίοδο συρρίκνωσης.

Μια ομάδα περιφερειακών τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των U.S. Bancorp, M&T Bank και Citizens Financial Group ανέφεραν ότι οι καταθέσεις σταθεροποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο μετά τη σειρά τραπεζικών πτωχεύσεων του Μαρτίου. Αυτό βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες των επενδυτών ότι οι συνεχιζόμενες εκροές θα μπορούσαν να διαταράξουν την οικονομία και να δυσκολέψουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες να λάβουν δάνεια. Η U.S Bancorp σημείωσε άνοδο 6,5%, η M&T σημείωσε άνοδο 2,5% και η Citizens κέρδισε 6,4%.

«Σίγουρα αναπνέω με ανακούφιση που αυτά τα κέρδη των περιφερειακών τραπεζών ήταν πολύ πιο ανακουφιστικά από ό,τι περίμεναν πολλοί άνθρωποι», δήλωσε ο Tim Horan, επικεφαλής επενδύσεων για σταθερό εισόδημα στο Chilton Trust. «Χρειάζεται μια εικόνα που πηγαίνει στην ευρύτερη υγεία της οικονομίας: σε καλύτερο ΑΕΠ και καλύτερη αγορά κατοικίας».

Εν τω μεταξύ, οι μετοχές της Goldman Sachs σημείωσαν άνοδο 1% ακόμη και μετά την απότομη πτώση των τριμηνιαίων κερδών της Wall Street. Ορισμένοι επενδυτές είδαν ευκαιρίες στην αυξανόμενη επενδυτική τραπεζική εκκρεμότητα.

Οι περισσότεροι traders υπολογίζουν σε μια άλλη αύξηση των επιτοκίων κατά τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από την Federal Reserve την επόμενη εβδομάδα, αλλά λιγότεροι στοιχηματίζουν σε περισσότερες αυξήσεις μετά από αυτήν. Αυτό είναι ένα όφελος για τις μετοχές μετά την περσινή στροφή προς υψηλότερα επιτόκια και αποδόσεις ομολόγων.

Καθώς τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να εισέρχονται, οι αναλυτές της Wall Street αναμένουν τα κέρδη του S&P 500 να συρρικνωθούν περισσότερο από 6% το τελευταίο τρίμηνο σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με το FactSet. Για ολόκληρο το έτος, μια ανθεκτική οικονομία έχει τροφοδοτήσει τις προβλέψεις ότι τα κέρδη ανά μετοχή του δείκτη θα αυξηθούν ελαφρώς από το 2022.

Εν τω μεταξύ, οι αυξήσεις των τιμών συνεχίζουν να μειώνονται σε μεγάλο μέρος του κόσμου. Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων, που ακολουθούν στενά τις προσδοκίες για τα επιτόκια και τον πληθωρισμό, παρέμειναν σταθερές καθώς οι επενδυτές περίμεναν τη συνεδρίαση πολιτικής της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έκλεισε στο 3,741%, από 3,788% την Τρίτη. Η απόδοση του 2ετούς διαμορφώθηκε στο 4,753%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Ωστόσο, οι επενδυτές έχουν απορροφήσει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια γραμμάτια του Δημοσίου με ελάχιστα προβλήματα, δήλωσε η Laurie Brignac, επικεφαλής του τμήματος επί της παγκόσμιας ρευστότητας της Invesco.

Η Apple αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και μια εφαρμογή chatbot που μπορεί να προκαλέσει το OpenAI και την Google. Ο κατασκευαστής iPhone έχει δημιουργήσει το δικό του πλαίσιο για τη δημιουργία μεγάλων μοντέλων γλωσσών, με πολλές ομάδες να συνεργάζονται σε εργασίες που περιλαμβάνουν την προσπάθεια αντιμετώπισης του απορρήτου.

Στην Αθήνα

Είναι άξιο αναφοράς το ότι αξιόπιστοι εγχώριοι παράγοντες ειδοποίησαν ότι στο ταμπλό σημειώνονται συναλλακτικά ξαφνικές αναδύσεις τίτλων, που για πολλά χρόνια βρίσκονταν στο περιθώριο του ενδιαφέροντος. Υποστηρίζουν ότι σίγουρα αρκετοί από αυτούς δεν έχουν λόγους για καλύτερη χρηματιστηριακή αντιμετώπιση. Αυτές οι μετοχές βγαίνουν στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος είτε μέσω φημών για, πιθανά, επικείμενα deals, είτε στην λογική των συγκριτικών αποτιμήσεων και χρειάζεται προσοχή από τους ιδιώτες επενδυτές.

Οι ισορροπίες, γιατί δεν υπήρξε ισορροπία αλλά ισορροπίες που στηνόντουσαν ανάλογα με το ποιες μετοχές δεχόντουσαν μέσα στην εξέλιξη των συναλλαγών τις πιέσεις που τους προκαλούσαν σημαντικές απώλειες, ήταν αποτελεσματικές. Από τα χρηματιστήρια του ευρώ η εικόνα δεν ευνοούσε την πεισματική διατήρηση της διάθεσης για ρίσκο που επικράτησε στην Αθήνα. Τα νομίσματα αποτύπωσαν την φυγή από τις αξίες του ευρώ καθώς την ισχυροποίηση του δολαρίου αυτό την είχε προκαλέσει.

Την διατήρηση της ζήτησης αποδίδουν στην αναμονή της αναβάθμισης της Ελληνικής Οικονομίας από τους Οίκους αξιολόγησης. Η Scope στην εξαμηνιαία έκθεση για τις προοπτικές της Χώρας ανέφερε ότι το αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών υποστηρίζει το σενάριο απόκτησης της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα. Υπενθυμίζουμε ότι η Scope Ratings βαθμολογεί την Ελληνική Οικονομία με “ΒΒ+”, μια βαθμίδα κάτω από την επενδυτική, ενώ η προγραμματισμένη αναθεώρηση της αξιολόγησης είναι στις 4 Αυγούστου 2023.

Με 20 εκατ. ευρώ στο ημίωρο οι προθέσεις των θεσμικών έγιναν σαφείς στο σύνολο των συμμετεχόντων. Το ανώτερο ήταν ψηλότερα από το μέγιστο έτους και το αγοραστικό ενδιαφέρον ήταν ισοδύναμα απλωμένο. Στα τρία τέταρτα το πλήθος των ανοδικών blue chip ήταν πάνω από 20 με δύο πτωτικά ΕΥΔΑΠ ΤΙΤC και δυο αμετάβλητα ΛΑΜΔΑ ΕΛΠΕ. Τα πράγματα γινόντουσαν όλο και πιο σοβαρά καθώς ο τζίρος περνούσε τα 30 εκατ. ευρώ πριν τη συμπλήρωση της πρώτης ώρας! Και με τη συμπλήρωση πέντε ωρών ο τζίρος είχε αγγίξει τα 87 εκατ. ευρώ και ο ΓΔ ήταν στις 1333 μονάδες επίπεδο τιμών που δεν είχε παρουσιαστεί από τη δεύτερη μέρα του Απριλίου του 2014!

Ωστόσο η δυναμική στο ΧΑ εξακολουθούσε να δίνει κέρδη στον μέσο όρο μέσω των κερδών σε 19 τουλάχιστον blue chip με τις ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΣΕΝΕΡ ΜΥΤΙΛ ΟΤΕ ΔΕΗ ΒΙΟ να κερδίζουν πάνω από +3%. Στον αντίποδα με απώλειες βρισκόντουσαν μετά τις 15:30 οι ΠΕΙΡ -0,62% ΛΑΜΔΑ -0,42% και ΕΕΕ -0,22% . Ήταν δηλαδή εκ διαμέτρου αντίθετη η στάση των ξένων θεσμικών από αυτή που εμφάνιζαν στις συναλλαγές των αγορών της ευρωζώνης. Αφού χρειάστηκε η κίνηση των τιμών στη Νέα Υόρκη για να σταθεροποιηθεί η ζήτηση μετοχών στις αγορές της ευρωζώνης.