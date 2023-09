Eurostat: Οι νέοι στην Ελλάδα αργούν να αφήσουν το σπίτι των γονιών τους – Η σύγκριση με άλλες χώρες της Ε.Ε.

Περισσότερα χρόνια μένουν οι νέοι στην Ελλάδα στο σπίτι των γονιών τους σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επιβεβαιώνουν τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2022.

Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, οι νέοι στην Ελλάδα εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο σε ηλικία 30,7 ετών, ενώ στην Ε.Ε. οι νέοι εγκαταλείπουν την οικία των γονιών τους κατά μέσο όρο σε ηλικία 26,4 ετών – δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα.

Βάσει των στοιχείων της Eurostat, ο υψηλότερος μέσος όρος ηλικιών, 30 ετών και άνω, καταγράφηκε:

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες, όλες κάτω των 23 ετών, καταγράφηκαν:

Την τελευταία 10ετία, η μέση ηλικία των νέων που εγκαταλείπουν το σπίτι των γονιών τους αυξήθηκε σε 14 χώρες της Ε.Ε., κυρίως στην Κροατία (+1,8 έτη), στην Ελλάδα (+1,7) και στην Ισπανία (+1,6).

Το 2012, ο χαμηλότερος μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν στη Σουηδία, όπου οι νέοι εγκατέλειψαν το γονικό τους σπίτι σε ηλικία 19,9 ετών, ωστόσο, σε 10 χρόνια ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά 1,5 έτος.

Σε επίπεδο Ε.Ε., μεταξύ 2012 και 2022, ο μέσος όρος ηλικίας διέφερε ελαφρώς, με το χαμηλότερο να είναι τα 26,2 έτη (2019) και το υψηλότερο τα 26,5 (2012, 2014, 2020 και 2021).

