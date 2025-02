«Η Τελετή του Τσαγιού»: Τέταρτος κύκλος παραστάσεων για τον μονόλογο των Achim Wieland και Μάριου Ιωάννου

Ο μονόλογος «Η Τελετή του Τσαγιού», γραμμένος από τον Achim Wieland και τον Μάριο Ιωάννου (SRSLY yours), ταξιδεύει εδώ και έξι χρόνια σε πολλά θέατρα στην Ευρώπη γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία.

Επιστρέφει στην Αθήνα μεταφρασμένος στα ελληνικά απ’ τον πρωταγωνιστή Μάριο Ιωάννου και τον Κωστή Μεγάλη και εξακολουθεί να μας μεταφέρει στην Άπω Ανατολή, όπου τελείται μια παραδοσιακή ιαπωνική Τελετή του Τσαγιού. Εκεί η γκέισα Κικουνοχάνα ή αλλιώς «Ανθισμένο Χρυσάνθεμο» έχει δημιουργήσει ένα μεταξένιο τοπίο για το πνεύμα και τις αισθήσεις. Όλα αρμονικά και ιδανικά σε μια τελετή, όπου είναι όλοι προσκεκλημένοι. Δε μένουν, όμως, εκεί τα πράγματα. Το ανήσυχο πνεύμα της Κικουνοχάνα, την οδηγεί σε ερωτήσεις που ηχούν σαν εκρήξεις, που δημιουργούν ρωγμές στο τέλειο, γυάλινο περιβάλλον της. Ποιος μαζεύει το τσάι μας; Κάτω από ποιες συνθήκες συλλέγεται ο χρυσός που διακοσμεί τα φλιτζάνια μας; Τα ρούχα που φοράμε, τα κινητά που κουβαλάμε, τα διαμαντένια σκουλαρίκια μας;

Οι απαντήσεις οδηγούν την Κικουνοχάνα στη ζοφερή πραγματικότητα, που κρύβεται μέσα στα αγαθά, που καθημερινά καταναλώνουμε μαγεμένοι και δήθεν ανυποψίαστοι. Εκεί, όπου φωλιάζουν η σύγχρονη δουλεία, η παιδική εργασία και το εμπόριο σωμάτων και ψυχών, που γεννήθηκαν σε «ατυχείς» γωνιές της γης…

Σε ένα υπαρξιακό επίπεδο, η παράσταση αγγίζει τα βάθη της αδυσώπητης τρέλα του σύγχρονου ανθρώπου, που αηδιάζει απ’ τη βαρβαρότητα του συστήματος, μα από την άλλη εξακολουθεί να παραμένει κομμάτι του. Παγιδευμένος σ’ έναν ατέλειωτο Λαβύρινθο, συντηρεί και συντηρείται από ένα απάνθρωπο σύστημα, που ταυτόχρονα τον αηδιάζει και τον σαγηνεύει. Μέσα σ’ αυτή την παράνοια, υπάρχει κάτι που να μπορεί να σωθεί;

Πρόκειται για ένα μελαγχολικό τραγούδι, έναν ευαίσθητο ψίθυρο, ένα χαμηλόφωνο λυγμό εν μέσω ενός εκκωφαντικού θορύβου, Tomasso Cimenti, Il Ricensito, 2019.

Η αρχική μορφή της Τελετής του Τσαγιού, ξεκίνησε ακολουθώντας (όσο το δυνατόν πιο πιστά) μια τυπική ιαπωνική Τελετή του Τσαγιού. Μέσα από την πορεία της εξελίχθηκε σε μια γλυκόπικρη εμπειρία για το κοινό, με έντονα αυτοσχεδιαστικά και διαδραστικά στοιχεία.

Ο τέταρτος αυτός κύκλος παραστάσεων για το αθηναϊκό κοινό θα δέχεται περιορισμένο αριθμό θεατών κάθε φορά.

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Achim Wieland, σκηνοθέτη και δραματουργού της παράστασης, μα και δημιουργού του SRSLY_yours Ensemble που πέθανε απροσδόκητα στη Σικελία κατά τη διάρκεια παραστάσεων του έργου εκεί.

Βιογραφικό σημείωμα του ηθοποιού Μάριου Ιωάννου

Ο Μάριος Ιωάννου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάφο, στην Κύπρο. Αποφοίτησε το 1994 από την Ανώτερη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Σημαντικότερες δουλειές του στο Θέατρο η «Ιφιγένεια στη Χώρα των Ταύρων» στο Θέατρο Σφενδόνη, σε σκηνοθεσία της Άννας Κοκκίνου. Ακολούθησαν: Ο Δόκτωρ Ουίλαρντ στη «Μικρή μας Πόλη», με σκηνοθέτη τον Σταμάτη Φασουλή, ο Μπεν στο «Dogvil» σε σκηνοθεσία Αντώνη Καλογρίδη, Κάσκα στον «Ιούλιο Καίσαρα» του Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καραθάνου. «Το Ημερολόγιο ενός τρελού» του Γκόγκολ σε διασκευή στην κυπριακή καθομιλουμένη, ταξίδεψε με μεγάλη επιτυχία σε όλο το νησί και στο Λονδίνο. Με αυτόν τον μονόλογο ήταν υποψήφιος για τα Θεατρικά Βραβεία Θ.Ο.Κ. Στη Λεμεσό έχει συνεργαστεί με την Ομάδα ΜΙΤΟΣ σε δραματοποίηση κειμένων του Λεόντιου Μαχαιρά αλλά και σε άλλα devised έργα. Με σκηνοθέτη τον Achim Wieland δημιούργησε την ομάδα SRSLY yours το 2008 με πρώτο έργο τον «Βόυτσεκ» του Μπύχνερ. Το έργο παρουσιάστηκε σε Στουτγάρδη, Βερολίνο και Ζυρίχη. Ακολούθησαν τα devised έργα «The Fear Industry» που περιόδευσε σε πολλές πόλεις της Ευρώπης όπως τη Βρέμη και το Μαυροβούνιο και το «Picture Perfect» και πάλι των SRSLY yours που ταξίδεψε στο Σεράγεβο, στο σπουδαίο Mess Festival, όπου και έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από κοινό και κριτικούς. Ως ηθοποιός συνεργάστηκε με τη Λία Χαράκη στον «Ενεργό Θεατή», που παρουσιάστηκε μέχρι τώρα στο πλαίσιο του «The Performance Shop» στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2018. Τον Αύγουστο του 2017 παρουσίασε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής πρωτεύουσας Πάφος 2017 το έργο «Uniting the Mediterranean Sea» το οποίο έγραψε, σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστούσε. Το έργο είναι μια διεθνής παραγωγή με ηθοποιούς από πέντε πόλεις της Μεσογείου. Εδώ και έξι χρόνια περιοδεύει σε Θέατρα και Φεστιβάλ της Ευρώπης με την «Τελετή του Τσαγιού» στα Αγγλικά. Το έργο απέσπασε Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Milano Off Festival και βραβείο ερμηνείας για τον Μάριο στο Fiat Festival στο Μαυροβούνιο. Στην ελληνόφωνη εκδοχή του το έργο ανεβαίνει για πρώτη φορά. Ο Μάριος συνεχίζει το όραμα του συντρόφου του, Achim Wieland, ο οποίος έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή κατά τη διάρκεια ανεβάσματος της «Τελετής του Τσαγιού» στη Σικελία.

Ο Μάριος ως ηθοποιός έχει μια σχέση αμοιβαίας αγάπης με τον κινηματογράφο. Τριάντα τίτλους ταινιών έχει να μετρά κατά την πορεία του στον μαγικό χώρο της Έβδομης Τέχνης. Πρωτογνώρισε την Τέχνη αυτή με τον Νίκο Κούνδουρο στους «Φωτογράφους» και ακολούθησαν πολλοί ρόλοι σε κινηματογραφικές ταινίες όπως «Φτηνά Τσιγάρα» του Ρένου Χαραλαμπίδη, «Οι Γενναίοι της Σαμοθράκης» του Σταμάτη Τσαρουχά, «Μπλε Φόρεμα» του Γιάννη Διαμαντόπουλου, «Circo De La Vida» της Μαρίας Λάφη, «Bourek» του Vladan Nikolic, «Ανελκυστήρ» του Χριστόφορου Ροδίτη, «Conveyor Belt» της Alexia Roider, «Eduart» της Αγγελικής Αντωνίου, «Μαφιόζοι στο Αιγαίο» του Gergely Fonyo, «Greenhouse» του Ιωακείμ Μυλωνά και άλλες. Για τον ρόλο του λαθρομετανάστη Μουσταφά στην ταινία «Kalabush» των Άδωνη Φλωρίδη και Θόδωρου Νικολαΐδη το 2004 τιμήθηκε με το Βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 2012 απέσπασε τιμητική διάκριση στις Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου για τον ρόλο του Τουρκοκύπριου Άντυ στην ταινία «Fish ‘n Chips». Για τον ρόλο του ως τρανς Ζήνα στο «Τσικιτιγκλόν, Η Νεράιδα και Το Παλικάρι» κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας από το ISFFC και Spicy Indie International Film Festival.

Ταυτότητα της παράστασης

Κείμενο: Achim Wieland, Μάριος Ιωάννου

Σκηνοθεσία / Δραματουργία: Achim Wieland

Ερμηνεία: Μάριος Ιωάννου

Ελληνική Μετάφραση: Μάριος Ιωάννου, Κωστής Μεγάλης, Ρούλα Στράτου

Σκηνογραφία: Achim Wieland

Κοστούμι: Ιωάννα Τσάμη

Κίνηση: Αλέξης Βασιλείου

Χορογραφία: Zuiou Shinozuka

Ήχος και Φως: Μάριος Ιωάννου

Υποδοχή: Στέφανη Νεοφύτου

Μουσική για το τραγούδι της παράστασης: Αντρέας Βουλιάκης

Στίχοι, ραπ: Κωστής Μεγάλης (ΆλφΑ του ΆλφΑ )

Τραγούδι: Στέφανη Νεοφύτου

Επικοινωνία: Νατάσα Παππά

Γραφιστικά και βίντεο: Ανδρέας Παύλου

Φωτογραφίες Προώθησης: Marco Paparella, Achim Wieland, Flavio Bruno

Παραγωγή: liminal

Ευγνωμοσύνη για την υποστήριξη στους: Όλια Λαζαρίδου, Δήμο Αβδελιώδη, Χρίστο Παπαμιχαήλ, Μυρτώ Γράψα, Marion Delhees, Otavia Ch Orticello, Νάταλυ Φλουρή, Marco Paparella, Σύλβια Νεοφύτου, Ανδρόνικο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, Ileana Nicholson, Sakari Laurila.

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος: Αrtiria Athens

Λεωχάρους 13, Αθήνα (Δεύτερος Όροφος)

Tηλ. κρατήσεων-πληροφορίες: +30 6976924637

Ημέρες & ώρα παραστάσεων:

Σάββατο και Κυριακή στις 21:00, έως τις 11 Μαΐου 2025

[Το Μ. Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις]

Διάρκεια παράστασης: 70 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 15 ευρώ

Μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, άνω των 65 ετών, ΑμεΑ]: 12 ευρώ

Ατέλεια: 5 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-teleti-tou-tsagiou/