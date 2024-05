Madonna: Φαντασμαγορική συναυλία στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Ρεκόρ προσέλευσης

Η Madonna έδωσε τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της μπροστά σε περίπου 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους στην παραλία Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

.@Madonna makes history in Rio tonight marking the largest ever standalone concert for any artist, with over 1.6 million fans attending as she closes The Celebration Tour! pic.twitter.com/czryOx2q6i

— Live Nation (@LiveNation) May 5, 2024