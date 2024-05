Πέθανε ο Αντώνης Τουρκογιώργης

Στα 73 του χρόνια και έπειτα από πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες ρόκερ, έφυγε από τη ζωή.

Εκτός από την προσωπική καριέρα, έμεινε γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής ενός εκ των σπουδαιότερων ελληνικών συγκροτημάτων, των Socrates Drank the Conium.

Τον Απρίλιο του 2010 μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας κατόπιν αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και έκτοτε δεν κατάφερε ποτέ να επανέλθει ουσιαστικά. Μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, φίλοι και συνεργάτες τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις μέσα από τα social media.

Οι Socrates Drank the Conium ή απλώς Socrates υπήρξαν ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα του ελληνικού ροκ, με δράση σε τέσσερις δεκαετίες (εκείνες του ’70, του ’80, του ’90 και του 2000). Παρότι είχαν ξεκινήσει να ηχογραφούν με ελληνικό στίχο, πολύ γρήγορα θα έστριβαν προς τον αγγλικό, για να γίνουν με τα χρόνια ίσως το πιο σημαντικό αγγλόφωνο ροκ συγκρότημα, που εμφανίστηκε ποτέ στη χώρα.

Το ύφος των Socrates ήταν βασικά το hard rock (με αναφορές στο ηλεκτρικό blues, στον Jimi Hendrix και τους Cream), ενώ στην μοναδική συνεργασία τους με τον Vangelis, στο “Phos” του ’76, θα έτειναν και προς το progressive rock. Αν και ηχογράφησαν ωραίους δίσκους οι Socrates (όλα τα άλμπουμ τους είχαν πάντα μια ποιότητα), εκείνο που θα έπλεκε το θρύλο τους δεν θα ήταν τα άλμπουμ, μα οι συναυλίες τους.

Frontman των Socrates ήταν βασικά ο μπασίστας και τραγουδιστής Αντώνης Τουρκογιώργης. Ήταν αυτός που με την αγριωπή εμφάνισή του, τις κινήσεις του, και το τραγούδισμά του ενεργοποιούσε τα… ροκ αντανακλαστικά του κόσμου, με τον Γιάννη Σπάθα να πυροδοτεί με τα κιθαριστικά σόλα του την έκρηξη. Φυσικά, τρανό ρόλο στην εικόνα των Socrates θα έπαιζαν και οι ντράμερ, ο Ηλίας Μπουκουβάλας, ο Γιώργος Τρανταλίδης και ο Νίκος Αντύπας.

Μετά την διάλυση των Socrates, ο Αντώνης Τουρκογιώργης ακολούθησε σόλο καριέρα κάνοντας πολλές επιτυχημένες συνεργασίες. Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα» στο οποίο με χιούμορ και ζωντάνια καταγράφει, πώς δημιουργείται ένα συγκρότημα με βάση την προσωπική του εμπειρία, ενώ ταυτόχρονα ξετυλίγει τη μουσική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη μουσική μέχρι το τέλος. Κομβικό σημείο βεβαίως του βιβλίου αποτελεί η περιπετειώδης και ανατρεπτική μουσική διαδρομή των σπουδαίων Socrates.



Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)