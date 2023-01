Πέθανε η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ

Η τραγουδίστρια Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, μοναχοκόρη του Έλβις και της Πρισίλα Πρίσλεϊ, πέθανε την Πέμπτη, λίγες ώρες μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο ύστερα από καρδιακή ανακοπή, όπως δήλωσε η μητέρα της. Ήταν 54 ετών.

«Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και η οικογένεια Πρίσλεϊ είναι συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι από τον τραγικό θάνατο της αγαπημένης τους Λίζα Μαρί», ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στο CNN από εκπρόσωπος της Πρισίλα Πρίσλεϊ. «Είναι βαθιά ευγνώμονες για την υποστήριξη, την αγάπη και τις προσευχές όλων και ζητούν ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ δύσκολης στιγμής».

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο νωρίτερα την ίδια μέρα, ανέφερε η μητέρα της στο Instagram. «Παρακαλώ κρατήστε αυτήν και την οικογένειά μας στις προσευχές σας. Νιώθουμε τις προσευχές από όλο τον κόσμο και ζητάμε ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», ανέφερε τότε η δήλωσή της.

Το TMZ ήταν το πρώτο που ανέφερε την είδηση της νοσηλείας της. Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της κομητείας του Λος Άντζελες, Aldana, είπε στο CNN ότι εστάλη κλήση στις 10:37 τοπική ώρα για μεταφορά γυναίκας με καρδιακή ανακοπή. Δεν επιβεβαίωσε το όνομα της ασθενούς, λόγω της νομοθεσίας περί απορρήτου.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϋ εθεάθη πιο πρόσφατα το βράδυ της Τρίτης στα Βραβεία Χρυσής Σφαίρας, όπου παρευρέθηκε με τη μητέρα της για να υποστηρίξει την ταινία του Μπαζ Λούρμαν «Elvis», για τον αείμνηστο πατέρα της.

Ως μοναχοπαίδι ενός από τους πιο διάσημους ανθρώπους στον κόσμο, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ αντιμετώπισε το διαζύγιο των γονιών της σε ηλικία 5 ετών και τον θάνατο του πατέρα της σε ηλικία 9 ετών. Είχε δώσει μάχη με τα ναρκωτικά, ενώ ασπάστηκε τη Σαϊεντολογία. Είχε απασχολήσει έντονα τα ταμπλόιντ για τους γάμους της με τον Μάικλ Τζάκσον και τον Νίκολας Κέιτζ.

Η Λίζα Μαρί γεννήθηκε ακριβώς εννέα μήνες μετά τον γάμο του Έλβις Πρίσλεϊ με την Πρισίλα, η οποία γνώρισε τον Βασιλιά του Rock ‘n Roll σε ηλικία 14 ετών. Κληρονόμησε την έπαυλη του πατέρα της, Graceland, μετά τον θάνατο του πατέρα της και στη συνέχεια κληρονόμησε ολόκληρη την περιουσία του Έλβις Πρίσλεϊ όταν έκλεισε τα 25 της.

Πούλησε το 85% της περιουσίας, η οποία είχε εκτιμώμενη αξία 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το 2005 στην Industrial Media, αλλά κράτησε τον έλεγχό της.

Η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ ως τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, “To Whom It May Concern”, το 2003. Για το δεύτερο άλμπουμ της, “Now What”, συνέγραψε 10 τραγούδια και συμπεριέλαβε μια διασκευή στο “Here Today and Gone Tomorrow” των Ramones. Και τα δύο άλμπουμ, που κυκλοφόρησαν από την Capitol Records, έκαναν το ντεμπούτο τους στο top 10 του Billboard 200. Το τρίτο της άλμπουμ, “Storm & Grace”κυκλοφόρησε το 2012 από την Republic Records, σε συνεργασία με την XIX Recordings του Simon Fuller και απέσπασε καλές κριτικές. Για την προώθηση του άλμπουμ, η Λίζα Μαρί ερμήνευσε το βασικό single, «You Ain’t Seen Nothin’ Yet», στα θρυλικά Sun Studios του Μέμφις.