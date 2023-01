Ο Μπίλι Άιντολ θα τιμηθεί με αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας»

Ο 67χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Μπίλι Άιντολ ξεκινά δυναμικά τη χρονιά καθώς πρόκειται να λάβει αστέρι στο «Hollywood Walk of Fame». Ο Βρετανός ρόκερ, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γουίλιαμ Μπροντ, επρόκειτο να τιμηθεί στις 5 Ιανουαρίου, ωστόσο οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την εκδήλωση να επαναπρογραμματιστεί για την επόμενη μέρα.

Ο Άιντολ ξεκίνησε τη λαμπερή του μουσική καριέρα τη δεκαετία του 1970 ως κιθαρίστας στο πανκ ροκ συγκρότημα Chelsea. Δεν έμεινε εκεί για πολύ και στη συνέχεια δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, το Generation X. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε συνολικά τρία άλμπουμ. Το «Generation X» το 1978, το «Valley of the Dolls» το 1979 και το 1981 κυκλοφόρησαν το «Kiss Me Deadly», ενώ στη συνέχεια διαλύθηκε και ο Άιντολ ξεκίνησε την σόλο καριέρα του.

Το πρώτο άλμπουμ του ως σόλο καλλιτέχνη έφερε το όνομά του. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία αφού περιλάμβανε επιτυχίες που απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα, όπως το White Wedding. Το δεύτερο άλμπουμ του ήταν το Rebel Yell, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Η επιτυχία ήταν πλέον παγκόσμια και αδιαμφισβήτητη. Ο δίσκος έγινε δύο φορές πλατινένιος και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον κόσμο. Ο Άιντολ ήταν πλέον ο κυριότερος εκφραστής της πανκ ροκ μουσικής σκηνής.

Ακολούθησαν τέσσερα ακόμα άλμπουμ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Έπειτα και για περίπου μία δεκαετία, ο τραγουδιστής απέχει από τα μουσικά πράγματα. Επιστρέφει δισκογραφικά το 2005 με το άλμπουμ Devil’s Playground και ακολουθεί το Kings & Queens of the Underground το 2014. Τα δύο τελευταία δεν είχαν την ίδια απήχηση με τα προηγούμενα. Ο ήχος όμως είναι αγαπημένος για τους οπαδούς του είδους.

Το 1990 και ενώ ετοιμαζόταν για την προώθηση του τραγουδιού Rebel Yell, τρακάρει με τη μηχανή του παραβιάζοντας ένα απαγορευτικό. Κινδύνεψε να του ακρωτηριάσουν το πόδι. Ευτυχώς γλίτωσε τον ακρωτηριασμό αλλά όχι και τις μεταλλικές λάμες. Παρά τις υποδείξεις των γιατρών γύρισε το βίντεο κλιπ του τραγουδιού – στο οποίο εμφανίζεται από τη μέση και πάνω.

Ο Μπίλι Άιντολ έχει δύο παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, από διαφορετικές γυναίκες. Η αφοσίωση στις γυναίκες της ζωής του δεν είναι στα ατού του. Παρ’ όλα αυτά θέλει και προσπαθεί να είναι καλός πατέρας. Τα παιδιά του ήταν η αφορμή για την επιτυχή προσπάθεια αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά την οποία ξεκίνησε το 1994.

Όσον αφορά την υποκριτική, έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια κάποια μικρά βήματα. Εμφανίστηκε σε ένα μικρό ρόλο στην ταινία The Doors του Όλιβερ Στόουν. Ένα μικρό πέρασμα έκανε και από την ταινία The Wedding Singer δίπλα στον Άνταμ Σάντλερ. Κάποια περάσματα έκανε και σε επεισόδια τηλεοπτικών σειρών.