Γλυπτά Παρθενώνα: Να εκτίθενται σε Λονδίνο και Αθήνα, προτείνει το Βρετανικό Μουσείο

H Βρετανία βρίσκεται σε συζητήσεις για μία νέα συμφωνία με την Ελλάδα, στην οποία τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να εκτίθενται ταυτόχρονα στο Λονδίνο και στην Αθήνα, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν. Ο Τζόρτζ Όσμπορν, μιλώντας στο BBC, χαρακτήρισε αυτή την περίπτωση ως «win-win» κατάσταση.

Ο ίδιος επανέλαβε πως το Μουσείο έχει εποικοδομητικές συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση για τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των δύο χωρών για αιώνες. «Είναι ένα δισεπίλυτο πρόβλημα», ανέφερε ο Όσμπορν στο BBC. «Αλλά πιστεύω πως υπάρχει ένας δρόμος μπροστά για να μπορέσουμε να δούμε τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Και αυτό θα ήταν κάτι θετικό και για την Ελλάδα, αλλά και για εμάς».



Σε ερώτηση για το εάν αυτό σημαίνει «δάνειο», ο ίδιος απάντησε πως «Συζητάμε με την ελληνική κυβέρνηση για αυτό, για μία νέα συμφωνία και αυτό που δεν ήθελα να κάνω είναι να πιέσω τους Έλληνες να δεχτούν πράγματα που θα θεωρούσαν αδύνατα και αντίστοιχα, από ελληνικής πλευράς να μην μας πιέσουν για πράγματα που εμείς θεωρούμε αδύνατα».

