«Ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί» – 1ο Untold φιλμ Φεστιβάλ ελληνικών ταινιών στο Τριανόν

Η Notraditional Amke σε συνεργασία με τον κινηματογράφο Τριανόν διοργανώνει για πρώτη φόρα στην ιστορία της Αθηναϊκής κινηματογραφίας το Untold Φιλμ Φεστιβάλ «Ιστορίες που δεν έχουν ειπωθεί».

Ιδέα

Την τελευταία δεκαετία κυκλοφορούν κατά μέσο όρο στους κινηματογράφους, ανά σεζόν, περίπου 30 ταινίες ελληνικής παραγωγής. Πολλαπλάσιες είναι εκείνες οι οποίες δε συναντιούνται ποτέ με το κοινό, ολοκληρώνοντας μια πορεία που ξεκινά και τελειώνει στα εγχώρια ή και διεθνή φεστιβάλ. Σε μια χρονική συγκυρία στην οποία οι θεατές δείχνουν να εμπιστεύονται ξανά τα ελληνόφωνα φιλμ, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η πανδημία βρίσκεται ακόμα στο φόντο, δοκιμάζουμε κάτι καινούριο με το Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Untold.

Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα με κύρια πηγή την πρόσφατη παραγωγή του ελληνικού σινεμά, συγκεκριμένα αυτήν της τελευταίας πενταετίας και ανεξαρτήτως είδους, έχοντας ως γνώμονα τίτλους οι οποίοι δε βρήκαν μέχρι σήμερα διανομή ή αναζήτησαν προσωρινούς εναλλακτικούς τρόπους προβολής. Κύριο μέλημα του φεστιβάλ δεν είναι μόνο η υπογράμμιση του ταλέντου των εγχώριων σκηνοθετών, αλλά και η ανάδειξη προτάσεων με ξεχωριστή αισθητική και δυνάμει ρηξικέλευθη κινηματογραφική ματιά. Ευελπιστούμε μελλοντικά η βεντάλια του Untold να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, στην προσπάθειά μας να φέρουμε το κοντινό και μη παρελθόν του ελληνικού σινεμά στο παρόν.

Διότι στόχος του φεστιβάλ είναι να εξελιχθεί σε μια ιδανική αφορμή για να συναναστραφούμε εκ νέου με το ελληνικό σινεμά, να γίνει ένας κόμβος από τον οποίο θα περνούν κινηματογραφικοί δημιουργοί φιλμ που ενδεχομένως χάνονται από το ραντάρ της αγοράς, αλλά συναντιούνται και πάλι με το κοινό στη θαλπωρή της σκοτεινής αίθουσας.

Ταινίες

Οι ταινίες που διεκδικούν το βραβείο κοινού (με σειρά προβολής):

1. Kala azar (Τζάνις Ραφαηλίδου)

2. Τα Άνθη στα Άνθη (Γιώργος Αθανασίου)

3. The Ox (Γιώργος Νικόπουλος)

4. Orfeas 2021 (ΦΥΤΑ)

5. Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ. (Εύα Στεφανή)

6. Ο Πύραυλος (Στέφανος Σιταράς)

7. Ίρβινγκ Παρκ (Παναγιώτης Ευαγγελίδης)

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ

Πέμπτη 26/01, 20:30

Kala azar, 2020, Τζάνις Ραφαηλίδου, 85’

Στο περιθώριο μιας πόλης κάπου στη νότια Ευρώπη, ένα νεαρό ζευγάρι ξεκινά τη μέρα του με τη ρουτίνα της δουλειάς του: μαζεύει νεκρά κατοικίδια από τους ιδιοκτήτες τους για να τα αποτεφρώσει και να επιστρέψει τις στάχτες τους. Πέρα από αυτή τη δουλειά από την οποία αμείβονται, συλλέγουν και αποτεφρώνουν ζώα σκοτωμένα από διερχόμενα οχήματα τα οποία βρίσκουν περιφερόμενοι με το αυτοκίνητό τους, το οποίο φαίνεται να είναι και το σπίτι τους. Σε αυτόν τον ατελείωτο κύκλο ζωής, άνθρωποι και ζώα συνυπάρχουν αρμονικά, ώσπου το ίδιο το ζευγάρι προκαλεί ένα οδικό δυστύχημα με θύμα ένα ζώο.

Με φόντο ένα οπτικά εκπληκτικό και έρημο τοπίο με έναν απόκοσμο αισθησιασμό, το Kala azar είναι μια ταινία για τον ίδιο το θάνατο και τη ζωή.

Παρασκευή 27/01, 20:30

Τα Άνθη στα Άνθη, 2022, Γιώργος Αθανασίου, 76’

Την τελευταία του μέρα στην Αθήνα προτού μετακομίσει στο εξωτερικό, ο Κωνσταντίνος συναντά τη Σοφία στο πάρκο. Υπό από την πίεση του χρόνου, οι δύο (όχι και τόσο στενοί) φίλοι συμφωνούν να παίξουν ένα παιχνίδι για να μοιραστούν αυτά που δεν γνωρίζει ακόμη ο ένας για τον άλλον.

Σάββατο 28/01, 20:30

The Ox, 2017, Γιώργος Νικόπουλος, 67’

Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι ενός φανταστικού τόπου περνάνε μια σκληρή δοκιμασία: Καλούνται να μετατρέψουν τη γη τους σε «χρυσό βασίλειο» ρίχνοντας ένα μαγικό λίπασμα στα σπαρτά τους. Όντας υποδουλωμένοι, δεν μπορούν παρά να υποταχθούν στις εντολές της εξουσίας. Ένα άφοβο κορίτσι όμως δείχνει πως η ανατροπή είναι κοντά…

Κυριακή 29/01, 20:30

Orfeas 2021, 2021, ΦΥΤΑ, 111’

Οι αγώνες του Ορφέα, του πρώτου γκέι πρωθυπουργού της Ελλάδας, ενάντια στην πατροπαράδοτη Ιστορία καταπίεσης “Live Your Myth in Greece”. Η πρώτη ελληνόφωνη queer όπερα, ένα µεταµοντέρνο πειραματικό έργο, µε στοιχεία µπαρόκ µελοδράµατος, DIY κολάζ, ποστ-ίντερνετ αισθητικής, εικονικής πραγματικότητας. Αφιερωμένη στη µνήµη της ακτιβίστριας Zackie Oh.

Δευτέρα 30/01, 20:30

Μέρες και Νύχτες της Δήμητρας Κ., 2021, Εύα Στεφανή, 72’

Η Δήμητρα είναι εργαζόμενη στο χώρο του σεξ και επί χρόνια πρόεδρος του σωματείου Ατόμων Εργαζόμενων στο Σεξ Ελλάδας. Αγαπάει τη δουλειά της και υπήρξε ιδιοκτήτρια σε ένα από τα παλαιότερα σπίτια της Αθήνας. Η ταινία σκιαγραφεί το πορτρέτο της Δήμητρας στη διάρκεια δώδεκα χρόνων. Ταυτόχρονα, η κάμερα καταγράφει όψεις της πόλης που αλλάζει, σημαδεμένη από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Γνωρίζοντας τη Δήμητρα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα στερεότυπα μας για το σεξ, την γυναικεία επιθυμία, την ατομική ελευθερία, αλλά και τον τρόπο που μας αλλάζουν οι δοκιμασίες σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές.

Τρίτη 31/01, 20:30

Ο Πύραυλος, 2019, Στέφανος Σιταράς, 105’

Ο Στάθης, χρόνια γνωστός για τη μυθομανία του, αναγκάζεται να αποδείξει στους φίλους του την ύπαρξη ενός «απόρρητου πυραύλου» (που μόνο εκείνος ξέρει), προκειμένου να μην τους χάσει. Γυρισμένος αποκλειστικά με μη-ηθοποιούς στην πορεία 5 ετών, ο Πύραυλος αφηγείται την απίστευτη περιπέτεια μιας παρέας, την τελευταία νύχτα του καλοκαιριού. Η ιστορία είναι αληθινή.

Τετάρτη 01/02, 20:30

Ίρβινγκ Παρκ, 2019, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, 117’

Το Irving Park είναι η ιστορία τεσσάρων ομοφυλόφιλων ανδρών στα 60 τους, που ζουν μαζί στο Σικάγο και εξερευνούν έναν ασυνήθιστο τρόπο ζωής μέσα από σχέσεις αφέντη/σκλάβου. Μια οικογένεια που βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή και τη συναίνεση να χάσει κανείς την προσωπική του ελευθερία για χάρη της επιθυμίας του Άλλου.

Παράλληλες Δράσεις

Untold Past

Αφιερωματική ρετρό προβολή της εμβληματικής ταινίας του The Boy «Higuita», παρουσία του Αλέξανδρου Βούλγαρη (The Boy).

Σάββατο 28/1 στις 22:00

Higuita, 2012, The Boy, 67’

Μια ομάδα ανθρώπων αυτοεξορίζεται στο Μακρύ Νησί, για να προστατευτεί από τους Μολυσμένους. Έπειτα από 37 χρόνια περιφέρονται περικυκλωμένοι από υπολείμματα πολιτισμού και προσπαθούν να διατηρήσουν τους ρόλους τους.

Κινηματογραφικό Πάνελ

Την Κυριακή 29/1 (17.00) πρόκειται να διεξαχθεί πάνελ – ανοιχτή συζήτηση με επαγγελματίες του κινηματογράφου γύρω από τη σχέση της εγχώριας διανομής με την ελληνική ταινία.

Αφιέρωμα Μικρού Μήκους – Κωστής Χαραμουντάνης

Αναδρομή στο έργο του Κωστή Χαραμουντάνη. Βλέπουμε μια ταινία πριν από κάθε προβολή και όλες τις ταινίες μαζί την Τετάρτη στις 18:30

ΤΟ ΤΕΡΑΣ κοιμάται, 2017, 31’

Μια ρομαντική ιστορία αγάπης του Βαρσανούφιου και της Πλουμής, που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου η αγάπη είναι μια έννοια που ξεθωριάζει.

Το Μάτι και το Φρύδι, 2016, 17’

Οι συνειρμικές σκέψεις ενός μοναχικού άνδρα που αυτοκτόνησε από αγάπη. Μια ποπ σουρεαλιστική κωμωδία εμπνευσμένη από την απρόβλεπτη φύση του ανθρώπινου υποσυνείδητου.

Κιόκου Πριν Eρθει το Kαλοκαίρι, 2018, 18′

Ένα καθημερινό κολάζ αναμνήσεων από δυο αδέρφια που αδημονούν για το καλοκαίρι.

Ο Σκύλος του Χαμομήλι, 2019, 10′

Ο σκύλος του Χαμομήλι πηγαίνει σε καλλιστεία ομορφιάς μόνο και μόνο για να τον απορρίψουν επειδή η ουρά του θα μπορούσε να είναι καλύτερη.

Ανθολόγιο μιας Πεταλούδας, 2020, 12′

Τα φυτά είναι βυθισμένα σε έναν κόσμο ατέρμονης σιωπής. Κάμπιες πέφτουν από τα σύννεφα σε αλάτι και τι προσελκύει τις πεταλούδες, αυτές που πετούν στο στομάχι;

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν και με αγγλικούς υπότιτλους.

Κάθε προβολή πραγματοποιείται παρουσία σκηνοθέτη ή και άλλων συντελεστών και ακολουθεί Q n A.

Κατά την έξοδο διενεργείται ψηφοφορία κοινού.

Βραβεία και διακρίσεις

Βραβείο κοινού

Μετά την προβολή κάθε ταινίας θα υπάρχει ψηφοφορία από το κοινό.

Η ταινία που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από το κοινό θα εξασφαλίσει την προβολή της στον Κινηματογράφο Τριανόν για μία εβδομάδα, και θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει, εφόσον το επιτρέπει η καταλληλότητά της και το επιθυμούν οι συντελεστές της, στο πρόγραμμα σχολικών εκπαιδευτικών προβολών που πραγματοποιεί ο κινηματογράφος Τριανόν.

Χώρος διεξαγωγής: Κινηματογράφος Τριανόν

Ημερομηνία διεξαγωγής: 26 Ιανουαρίου 2023 – 1 Φεβρουαρίου 2023

Το Φεστιβάλ θα έχει τις εξής τιμές

– Εισιτήριο για μία προβολή 5€

– Κάρτα δύο προβολών 8€

– Κάρτα ελευθέρας για όλο το φεστιβάλ 15€

– Άνεργοι – ΑμεΑ – Νέοι κάτω των 24 ετών, Δωρεάν.