Grant Thornton: Και νέα πιστοποίηση ως Great Place to Work

Την πιστοποίηση του Great Place to Work απέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Grant Thornton, μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση, η οποία διενεργήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να παρέχει ένα εξαιρετικό, συμπεριληπτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον.

Από την αξιολόγηση, μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index, οι άνθρωποι της Grant Thornton ανέδειξαν την εταιρεία για την ανθρωποκεντρική κουλτούρα της και τις ενέργειες που πραγματοποιεί για την προώθηση ουσιαστικών σχέσεων που βασίζονται στην ισότητα και την εμπιστοσύνη. Το 95% του προσωπικού τονίζει ότι η Grant Thornton είναι ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι μπορούν να βασιστούν στη συνεργασία με τις/τους συναδέλφους τους.

Παράλληλα, η αναγνώριση του άρτιου εργασιακού περιβάλλοντος της Grant Thornton επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι το 85% των στελεχών της δηλώνουν περήφανοι που εργάζονται εδώ, ενώ το 81% πιστεύει πως λαμβάνει ανταγωνιστικές παροχές. Επιπρόσθετα, με το 90% του προσωπικού δηλώνει πως οι άνθρωποι στην εταιρεία αντιμετωπίζονται δίκαια, ανεξάρτητα από το φύλο τους, και το 82% να αισθάνεται ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του, αποδεικνύεται, σύμφωνα με την εταιρεία, η σταθερή εστίαση στη δημιουργία και διατήρηση ενός συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος. Μάλιστα, η κουλτούρα ενσωμάτωσης και ίσων ευκαιριών, χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις, η οποία διέπει διαχρονικά την εταιρεία, επιβεβαιώθηκε φέτος και από την ανάδειξή της στην 8η θέση των «Best Workplaces™ for Women Hellas 2023».

Ο Βασίλης Καζάς, διευθύνων σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα, με αφορμή την τιμητική πιστοποίηση που έλαβε η εταιρεία, ανέφερε: «Η πιστοποίηση της Grant Thornton ως Great Place to Work για δύο συναπτά έτη επιβεβαιώνει έμπρακτα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει το εργασιακό περιβάλλον της εταιρείας μας, ξεχωρίζοντας για τις δράσεις της και για την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα που θέτει στην ευημερία των ανθρώπων της. Θα συνεχίσουμε να βαδίζουμε με συνέπεια στον δρόμο που έχουμε χαράξει. Δέσμευσή μας είναι να παραμένουμε πάντα δίπλα στους ανθρώπους μας και να μεριμνούμε για την απρόσκοπτη εξέλιξή τους, καθώς συνιστούν όλα αυτά τα χρόνια τον ακρογωνιαίο λίθο όλων των ενεργειών της Grant Thornton και η διασφάλιση της υγείας και της ευημερίας τους αποτελεί πάντα για εμάς μία αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».

Με τη σειρά της, η Κατερίνα Κουλούρη, partner, επικεφαλής του τμήματος People Experience and Culture της Grant Thornton στην Ελλάδα, σημείωσε: «Η συγκεκριμένη διάκριση ως Great Place To Work, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς, καθώς προέρχεται από τους ανθρώπους μας. Αναδεικνύει το επίπεδο εμπιστοσύνης των στελεχών μας και επιβραβεύει την αφοσίωσή μας στη δημιουργία του εργασιακού περιβάλλοντος της επόμενης ημέρας. Η Grant Thornton στηρίζει την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη κάθε εργαζομένου, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους. Πιστοί στο όραμά μας για τη δημιουργία ενός μοναδικού εργασιακού περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε να ακούμε τους ανθρώπους μας και όλοι μαζί να κάνουμε πράξη την υπόσχεσή μας “Go Beyond. Move forward together”».