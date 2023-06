Ξεχώρισε το instacar στα φετινά  Mobility Awards 2023

Το instacar απέσπασε δύο Gold, δύο Silver και ένα Bronze βραβείο στην ενότητα Mobility Services. Αναλυτικά κέρδισε το Gold βραβείο στην κατηγορία ‘Innovation in Accident Management’ για την εφαρμογή που έχει δημιουργήσει, μέσω της οποίας όλοι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το όχημά τους και να δηλώνουν τυχόν βλάβες ή ατυχήματα, καθώς και να προγραμματίζουν το service του οχήματός τους. Επίσης, απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία ΄Innovation in Re-marketing΄ για την καινοτομία που έχει φέρει η εταιρία στον τομέα του leasing στην Ελλάδα, αναφορικά με τη διαχείριση του στόλου. Με Silver βραβείο διακρίθηκε το instacar στην κατηγορία ‘Innovation in Risk’ για την ανάπτυξη τεχνολογίας αναφορικά με την παροχή του καταλληλότερου οχήματος, με βάση το προφίλ του χρήστη και στην κατηγορία Mobility as a Service / MaaS για το σύνολο των υπηρεσιών του instacar.

Τέλος, με Bronze βραβείο τιμήθηκε στην κατηγορία ‘Eco Initiative‘ για τη σύμπραξη με την Kineo, τη συνδρομητική υπηρεσία μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών και την επένδυση στον κλάδο της μικροκινητικότητας, για ασφαλή οδήγηση με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Όπως τόνισε ο Αντώνης Σαμοθράκης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του instacar «οι φετινές διακρίσεις αποτελούν μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεχούς προσπάθειας όλης της ομάδας του instacar, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία που έχει χαράξει μέχρι σήμερα στον κλάδο του leasing, μέσω της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε καθημερινά, με πολύτιμο εργαλείο την τεχνολογία και με στόχο να βελτιώνουμε καθημερινά την εμπειρία των συνδρομητών μας».

Το instacar φέρνει πρώτη φορά στην Ελλάδα την 100% online διαδικασία απόκτησης οχήματος με ευέλικτο leasing. Έχει αναπτύξει μία πλατφόρμα ευέλικτης μίσθωσης οχημάτων, τα οποία ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση μπορεί να μισθώσει από 1 μήνα και για όσο θέλει κάποιος. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς τις δεσμεύσεις και χωρίς την προκαταβολή που ισχύει κατά το παραδοσιακό leasing, ενώ ο καταναλωτής με ένα μηνιαίο μίσθωμα μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σύγχρονο όχημα και να το αποκτήσει ηλεκτρονικά. Με μηνιαία συνδρομή οι ιδιώτες και επιχειρήσεις αποκτούν κάλυψη μικτής ασφάλειας, παροχή 24ώρης οδικής βοήθειας. Η υπηρεσία του instacar είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και παρέχεται οnline μέσα από τέσσερα απλά βήματα αυτόματης προσφοράς, ενώ η συνδρομητική υπηρεσία μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή από τον χρήστη.

Να σημειωθεί πως τα Mobility Awards 2023 διεξάγονται με την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την επιστημονική υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.