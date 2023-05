Το διεθνές «χαρμάνι» της εμπλουτίζει η Mikel Coffee

Το διεθνές της «χαρμάνι» επιδιώκει να εμπλουτίσει περαιτέρω η Mikel, η οποία φέτος έκανε ντεμπούτο και επί γερμανικού εδάφους και προσδοκά μεγαλύτερη διείσδυση σε ΗΠΑ, Μέση Ανατολή και Ευρώπη.

Όπως γνωστοποίησε ο Chief Marketing Officer της Mikel, Στέλιος Παπακώστας, σε συνέντευξή του στο World Coffee Portal, «με βάση την ανάπτυξη της εταιρείας και στις πέντε ηπείρους, έχουμε διεισδύσει στην παγκόσμια αγορά και διαθέτουμε την εμπειρία για να ευδοκιμήσουμε σε κάθε χώρα. Μπορούμε να πούμε ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάπτυξη λόγω του οικονομικού υπόβαθρου σε σύγκριση με τις αγορές της Ευρώπης και της Δύσης, οι οποίες πιστεύουμε ότι αναδιαρθρώνονται με νέα έργα λόγω κορεσμού».

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη σε Ισπανία, Γαλλία και Βρετανία, ενώ το πρόσφατο ντεμπούτο στη Γερμανία προσθέτει ακόμα μια αγορά-στόχο για το δίκτυο της λαρισινής εταιρείας.

Επέκταση δρομολογείται και επί αμερικανικού εδάφους, όπου λαμβάνουν χώρα συζητήσεις, ενώ στη Μέση Ανατολή δρομολογείται μια νέα προσθήκη στο Ιράκ.

«Αναμένουμε περαιτέρω ανάπτυξη σε Ισπανία, Γαλλία, καθώς και στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουμε ήδη τρία καταστήματα», σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, ο κ. Παπακώστας εκτίμησε ότι παρά τον έντονο ανταγωνισμό στην καφεστίαση στην Ελλάδα, υπάρχει ακόμη χώρος για καινοτομία και για απομακρυσμένες πωλήσεις μέσω διαδικτύου, ειδικά στη συγκυρία όπου η πανδημία του κορονοϊού «απογείωσε» τις πωλήσεις καφέ μέσω delivery.

«Τα καταστήματα Mikel είναι και δημοφιλή και επικερδή. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού ανοίξαμε 100 νέα καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε μία από τις λίγες αλυσίδες που συνδυάζουν όλες τις υπηρεσίες: dine in, take away, delivery», ανέφερε ο ίδιος.

Με παρουσία σε 5 ηπείρους και με 350 καταστήματα στο δυναμικό της, η Mikel Coffee αναδεικνύεται σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα concepts μέχρι σήμερα.

Το 2022

Στη διάρκεια της περσινής χρονιάς η Mikel προέβη στο άνοιγμα 30 νέων καταστημάτων, καθώς και ενός ακόμη στην Τουρκία, αυξάνοντας την παρουσία της στη γειτονική χώρα στα 12 καταστήματα.

Από πλευράς οικονομικών επιδόσεων, το 2022 εκτιμάται ότι η αύξηση στα έσοδα διαμορφώνεται στο 18% με τον τζίρο να προσεγγίζει τα 19 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία το 2021 εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 23% στα 16,1 εκατ. ευρώ έναντι 13,1 εκατ. ευρώ το 2020.

Το αποτέλεσμα προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Εξόδων (ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, ενώ σε προ φόρων επίπεδα το πρόσημο γύρισε θετικό στις 176.805 ευρώ έναντι των αναμορφωμένων ζημιών 28.100 στη χρήση 2020.

Τα μετά φόρων αποτελέσματα παρέμειναν αρνητικά, καταγράφοντας ωστόσο περιορισμό ζημιών σε 172.780 έναντι ζημιών 518.082 στην προηγούμενη χρήση.