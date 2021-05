Καινοτομία στη βιομηχανία καλλυντικών

Της Σοφίας Εμμανουήλ

semm@naftemporiki.gr

Με νέα προϊόντα αλλά και εφαρμογές για virtual δοκιμές, βιοτεχνολογία και πράσινη χημεία, η βιομηχανία καλλυντικών και αρωμάτων αξιοποιεί τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και προχωρά με ταχύτητα στον ψηφιακό της μετασχηματισμό στη μετά Covid19 εποχή, δίνοντας νέες επιλογές στο καταναλωτικό κοινό. Εν μέσω πανδημίας οι περισσότερες επιχειρήσεις κατάφεραν να παραμείνουν βιώσιμες χάρη στις πωλήσεις που πραγματοποίησαν μέσω του ψηφιακού καναλιού, το οποίο εκτιμάται ότι διπλασίασε το μερίδιό του στον κύκλο εργασιών της αγοράς. Παγκοσμίως το κανάλι των εξειδικευμένων καταστημάτων καλλυντικών, όπου παράγεται περίπου το 30% του κύκλου εργασιών των καλλυντικών προϊόντων, έμεινε κλειστό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ειδικά στην Ελλάδα, κατά την περίοδο του lockdown, με κλειστά τα καταστήματα λιανικής, οι εταιρείες καλλυντικών μετατόπισαν το βάρος στα e-shop, το δίκτυο των φαρμακείων και τα supermarket - αν και τα τελευταία μπήκαν σε καθεστώς περιορισμών για ένα διάστημα στις «κόκκινες περιοχές». Σε επίπεδο παραγωγής, σημαντική ήταν η συνεισφορά από τη στρατηγική των επιχειρήσεων καλλυντικών να στραφούν σε αντισηπτικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής. Ενδεικτικές άλλωστε είναι οι επιδόσεις ελληνικών ομίλων όπως Sarantis, Παπουτσάνης, καθώς και εταιρειών με ισχυρή παρουσία στο κανάλι ευρείας διανομής (όπως P&G, L’Oreal, Unilever, Henkel), αλλά και εταιρειών με δραστηριότητα στα φυσικά προϊόντα και έντονη παρουσία στο κανάλι του φαρμακείου (π.χ. Apivita, Κορρές κ.ά.).

Δοκιμαστικά δείγματα χωρίς επαφή

Στο επόμενο διάστημα και καθώς θα αίρονται οι περιορισμοί στη διενέργεια αγορών στα καταστήματα του λιανεμπορίου, θεωρείται κρίσιμο οι επιχειρήσεις καλλυντικών να διατηρήσουν ένα υψηλό επίπεδο εμπειρίας αγορών, επιτρέποντας στους πελάτες τους να δοκιμάζουν προϊόντα στο σημείο πώλησης. Αυτή είναι μια από τις βασικές προκλήσεις στη βιομηχανία καλλυντικών, σε συνέχεια της σχετικής απαγόρευσης που επεβλήθη εδώ κι έναν χρόνο, από τον περσινό Μάρτιο, με την εμφάνιση της πανδημίας της νόσου Covid-19. Πολλοί προμηθευτές αναπτύσσουν ήδη λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ ορισμένες εταιρείες προσφέρουν σειρά δοκιμαστικών δειγμάτων χωρίς επαφή για τα προϊόντα περιποίησης και τα αρώματα.

e-εφαρμογές για τα προϊόντα

O γαλλικός οίκος πολυτελείας Chanel σε μια πρώτη προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης στην γκάμα των προϊόντων του δημιούργησε μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να δοκιμάζουν αποχρώσεις στα χείλη τους από ερεθίσματα που έχουν από περιοδικά, social media ή ρούχα. Το Lipscanner λαμβάνει πληροφορίες από σκαναρισμένα είδη και τα αντιστοιχίζει με πάνω από 400 αποχρώσεις της σειράς προϊόντων χειλιών της Chanel. Μόλις προσδιοριστεί το επιθυμητό χρώμα και υφή, η λειτουργία «Virtual Try On» της εφαρμογής επιτρέπει στους καταναλωτές να δοκιμάσουν το προϊόν μακιγιάζ Chanel που προτάθηκε από την εφαρμογή.

Η εφαρμογή είναι το αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας μεταξύ του εργαστηρίου Connected Experience της Chanel και του Makeup Creation Studio της μάρκας. Χρειάστηκε αρκετός καιρός για να σχεδιαστεί ένας αποκλειστικός αλγόριθμος και να αναπτύξει την αναλυτική του ικανότητα μέσα από δεκάδες χιλιάδες εικόνες προσώπων. Αυτή η συνεχιζόμενη διαδικασία μηχανικής μάθησης θα ενσωματωθεί σταδιακά σε μελλοντικές εκδόσεις των προϊόντων κραγιόν της μάρκας.

Όμως ανάλογες τεχνολογίες έχουν αξιοποιήσει και brands που απευθύνονται και στη μαζική αγορά. Ο παγκόσμιος κολοσσός της βιομηχανίας ομορφιάς L’Oreal παρουσίασε μια εντυπωσιακή εφαρμογή μέσω Perso, ενώ ανάλογη κίνηση έγινε για τον οίκο Yves Saint Laurent. Το Yves Saint Laurent Beaute Rouge Sur Mesure Powered by Perso είναι ένα σύστημα εξατομίκευσης των χρωμάτων στα προϊόντα για τα χείλη. Με βάση την τεχνολογία που αναπτύχθηκε αρχικά από το L’Oreal Technology Incubator και παρουσιάστηκε στο CES 2020, η συσκευή επιτρέπει στον χρήστη να δημιουργήσει χιλιάδες αποχρώσεις του YSL Beauty Velvet Cream Matte Finish από το σπίτι του. Μπορεί, για παράδειγμα, να σχεδιάσει μια απόχρωση κραγιόν που να ταιριάζει με συγκεκριμένα ρούχα ή μια άλλη που έχει γίνει δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συσκευή διατίθεται ήδη σε τέσσερα σετ κασετινών του YSL και αναμένεται να κυκλοφορήσει σε ευρεία κλίμακα από το φθινόπωρο. Η συσκευή Perso της L’Oreal Perso είναι μια πρόταση 3 σε 1 που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να προσφέρει εξατομικευμένες λύσεις για καλλυντική περιποίηση και μακιγιάζ.

Εξατομικευμένες προτάσεις ομορφιάς παρέχει και η Cotty, συνδυάζοντας συμβουλές και προϊόντα από το χαρτοφυλάκιό της που περιλαμβάνει μάρκες όπως Rimmel, Max Factor, Bourjois και Sally Hansen.

Τα φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα

Εν τω μεταξύ, κατά την περίοδο της πανδημίας επιταχύνθηκε και η στροφή των καταναλωτών σε πιο φιλικά στο περιβάλλον προϊόντα αναδεικνύοντας πέρα από τις ψηφιακές δυνατότητες και την αειφορία ως τομείς με σημαντικές προοπτικές για την παγκόσμια βιομηχανία καλλυντικών.

Ενδεικτικά σημειώνεται ότι η L’Oreal παρουσίασε την καινοτόμα τεχνολογία L’Oreal Water Saver, που ανέπτυξε με την ελβετική εταιρεία Gjosa, μια τεχνολογία που στοχεύει να βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση νερού κατά το λούσιμο των μαλλιών, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας περιποίησης. Ένα άλλο προϊόν, το Ιzzy Zero Waste Beauty μπήκε στην αγορά με στόχο μπάνιο μηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η αμερικανική start up ισχυρίζεται ότι κυκλοφόρησε την πρώτη μάσκαρα μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα, που συντονίζεται με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας έχοντας λάβει πιστοποίηση ως προϊόν CarbonNeutral.

Πληθαίνουν εν τω μεταξύ και στην τοπική αγορά οι νεοφυείς επιχειρήσεις που εγκαινιάζουν δραστηριότητα στα φυσικά καλλυντικά και τα βιολογικά προϊόντα ομορφιάς, ενώ με νέα προϊόντα σ’ αυτή την κατηγορία ισχυροποιούν τη θέση τους ισχυρά σήματα. Στο πλαίσιο αυτό η Henkel Hellas υλοποιεί συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Ελλάδα, ενώ θέτει φιλόδοξους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία αναζητώντας τη χρυσή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική απόδοση και την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη. Ήδη από το 2018, η Henkel έθεσε στόχους αειφορίας για το 2025, δεσμευόμενη το 100% των συσκευασιών του ομίλου να είναι ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμοποιούμενες ή βιοδιασπώμενες.

Επίσης, η Garnier με την πρωτοβουλία «Green Beauty» καταδεικνύει την ολοκληρωμένη στρατηγική της προσέγγιση θέτοντας στόχους βιωσιμότητας για να γίνει μια πλήρως αφοσιωμένη, βιώσιμη εταιρεία πιστή στις αρχές της διαφάνειας με προσήλωση στη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της παγκοσμίως. Βασικό βήμα που έκανε η Garnier εντός του 2020, ήταν η αλλαγή στις περισσότερες συσκευασίες των προϊόντων της χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο πλαστικό, καθώς και συσκευασίες από χαρτόνι που φέρουν πιστοποίηση FSC. Στο πλαίσιο του «Green Beauty» πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου 2021 η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση της Garnier κατά την οποία ανακοινώθηκε η συνεργασία με την περιβαλλοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση (ΑΜΚΕ) All For Blue. Με αυτή τη συνεργασία, η μάρκα έφερε στην Ελλάδα έμπρακτα την παγκόσμια στρατηγική της για ένα πιο βιώσιμο περιβαλλοντικά μέλλον, καθώς βασικός στόχος της All For Blue είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στις δράσεις της All For Blue εντάσσεται η ενημέρωση του κοινού για τη μείωση χρήσης των πλαστικών μέσα από εκπαιδευτικά σεμινάρια και οι υποβρύχιοι και παράκτιοι καθαρισμοί.

Η ζήτηση αυξάνεται για τα προϊόντα με επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες, γεγονός που παρακινεί τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν περαιτέρω δράση στον συγκεκριμένο τομέα. Σειρές vegan μαρκών ομορφιάς και ευεξίας μπαίνουν στην αγορά απαντώντας στις καταναλωτικές τάσεις που προκρίνουν προϊόντα που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές, είναι συσκευασμένα με υλικά επαναχρησιμοποιούμενα ή ανακυκλώσιμα και με περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η La Roche-Posay, όπως και άλλες μάρκες της L’Oreal, έχουν εισαγάγει στην αγορά για πρώτη φορά σωληνάρια για καλλυντικά προϊόντα. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Albea, μειώνοντας δραστικά την περιεκτικότητα πλαστικού στη συσκευασία και μειώνοντας σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα. Η μάρκα επιβεβαιώνει επίσης ότι η φόρμουλα των προϊόντων της είναι ασφαλής για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά της έναντι των ακτινών UVA. Επιπλέον η νέα ενυδατική λοσιόν σώματος Anthelios (η αντηλιακή σειρά της La Roche-Posay) είναι διαθέσιμη με μια οικολογικά σχεδιασμένη συσκευασία.